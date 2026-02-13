Violenta encerrona en Quilicura: amenazan con subametralladora a mujer embarazada y su pareja

Un nuevo asalto se vivió durante la madrugada de este viernes en la comuna de Quilicura, en las inmediaciones de Américo Vespucio con San Martín. Según los antecedentes una mujer de siete meses de embarazo y su pareja se encontraban a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por un grupo de sujetos en motocicleta.

Las víctimas fueron amenazadas para descender del automóvil con armas de fuego, según el relato del esposo, uno de ellos al parecer portaba una subametralladora tipo Uzi. Los sujetos lograron su cometido y finalmente huyeron con el vehículo.

El registro captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto del robo con violencia que sufrió la pareja. A pesar de la gravedad de los hechos, ninguno de los dos resultó lesionado.