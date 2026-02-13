SUSCRÍBETE POR $1100
    Violenta encerrona en Quilicura: amenazan con subametralladora a mujer embarazada y su pareja

    Una mujer embarazada de siete meses y su esposo fueron violentamente asaltados en Quilicura con una subametralladora tipo Uzi para sustraerle su vehículo.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un nuevo asalto se vivió durante la madrugada de este viernes en la comuna de Quilicura, en las inmediaciones de Américo Vespucio con San Martín. Según los antecedentes una mujer de siete meses de embarazo y su pareja se encontraban a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por un grupo de sujetos en motocicleta.

    Las víctimas fueron amenazadas para descender del automóvil con armas de fuego, según el relato del esposo, uno de ellos al parecer portaba una subametralladora tipo Uzi. Los sujetos lograron su cometido y finalmente huyeron con el vehículo.

    El registro captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto del robo con violencia que sufrió la pareja. A pesar de la gravedad de los hechos, ninguno de los dos resultó lesionado.

    Más sobre:EncerronaAsaltoRoboDelincuenciaQuilicuraArmasArmas de fuego

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

