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Vozinha revela sus motivos para firmar por Colo Colo
“Nunca imaginé esto. Pero estoy ansioso y espero que sea un gran día para el club y para sus hinchas”, aseguró la nueva contratación de los Albos.
Por
Pablo Gándara
4 AGOSTO 2026
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