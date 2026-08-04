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    Vozinha revela sus motivos para firmar por Colo Colo

    “Nunca imaginé esto. Pero estoy ansioso y espero que sea un gran día para el club y para sus hinchas”, aseguró la nueva contratación de los Albos.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:VozinhaColo ColoPresentación de Vozinha

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