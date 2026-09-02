Vuelve la Cumbre Guachaca: las sorpresas de la histórica celebración que da inicio a Fiestas Patrias
Música, fiesta y una variada propuesta gastronómica tendrá la edición de este fin de semana. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el productor Patricio "Hado" Sánchez -en conversación con Claudio Vergara- relató todos los pormenores del evento que se realizará el sábado 5 y domingo 6 en el restaurante "Los Buenos Muchachos", en Ricardo Cumming 1031, en Santiago Centro.
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