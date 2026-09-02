Tramonto Bar & Terrace: disfruta un 40% de descuento todos los miércoles de septiembre

Hay lugares que invitan a detenerse, levantar la mirada y disfrutar la ciudad desde una perspectiva diferente. Ubicado en la azotea de NOI Vitacura, Tramonto Bar & Terrace combina una privilegiada vista panorámica de Santiago y la cordillera con una propuesta ideal para desconectarse de la rutina: cócteles de autor, bocados gourmet y un ambiente sofisticado a cielo abierto.

Junto a la piscina del hotel, este rooftop se convierte en un punto de encuentro perfecto para una salida después de la oficina, una conversación entre amigos o una cita especial. Su terraza, con una vista de 360° sobre la ciudad, permite disfrutar las tardes y noches de septiembre en un entorno que mezcla gastronomía, coctelería y una de las postales más atractivas de Vitacura.

Este mes, Club La Tercera te invita a vivir la experiencia con una oportunidad excepcional: todos los miércoles de septiembre, los suscriptores podrán acceder a un 40% de descuento en Tramonto Bar & Terrace. Un beneficio exclusivo, de vigencia limitada y pensado para que descubras —o vuelvas a disfrutar— este espacio único.

Aprovecha este descuento especial presentando tu credencial digital vigente de Club La Tercera junto a tu cédula de identidad al momento de solicitar la cuenta. Porque disfrutar los beneficios del Club es también una forma de hacer que tu suscripción se pague sola.

TRAMONTO BAR & TERRACE

Beneficio: 40% de descuento todos los miércoles de septiembre de 2026. Con un tope de $50.000 de descuento en el total de la cuenta.

Para acceder al beneficio, presenta tu credencial virtual de Club La Tercera, asociada al RUT de un suscriptor vigente.

Dirección: Av. Nueva Costanera 3736, Vitacura

Instagram: @noihotels