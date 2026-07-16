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    ¿Y después de la megarreforma de Quiroz, qué?

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan la contingencia. La secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, aborda la relación con los otros partidos del oficialismo y advierte que deben detenerse las críticas de los republicanos o ellos endurecerán su postura. Además, pide al gobierno negociar con todos los partidos de la oposición por igual y no darle un trato privilegiado al PDG y Franco Parisi, de lo contrario, potencian su figura de cara a la presidencial. La subdirectora del IES, Josefina Araos, en tanto, analiza el escenario que se abre para La Moneda luego que concluya la tramitación de la megarreforma económica.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
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