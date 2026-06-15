Autoridades, expertos y principales actores del sector Salud debaten en torno a una mirada de futuro para Fonasa en encuentro de Clínicas de Chile A.G.

Considerando que los temas de salud no pueden esperar y que es necesario modernizar instituciones clave del sistema de salud, la Asociación de Clínicas de Chile A.G., gremio que congrega a los principales prestadores privados del país, organizó el seminario “Una mirada de futuro para Fonasa: Claves de una gobernanza moderna y sostenible”, encuentro que reunió a las principales voces del sector en un cruce de miradas académicas, políticas y gremiales.

La instancia contó con la participación de la ministra de Salud, May Chomali y el director de Fonasa César Oyarzo. Además, el economista y académico de la Universidad Católica, Jorge Tarziján presentó un estudio, elaborado por él y encargado por Clínicas de Chile, sobre la gobernanza de Fonasa. Más tarde, un panel de expertos, compuestos por el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Anamaría Arriagada, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo y el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor, Álvaro Erazo.

El presidente del directorio de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, agradeció a los participantes e indicó que “como Clínicas de Chile siempre buscamos hacer un aporte propositivo al mejoramiento de la salud de los chilenos. Por ello, estamos realmente muy contentos de tenerlos esta mañana acá, compartiendo perspectivas y opiniones para un tema tan relevante para el sector salud, como es una mirada de futuro para la gobernanza de Fonasa. Es un tema que vamos a iniciar, que ha estado en la discusión, pero que hoy día es más indispensable que nunca asumir como una bandera muy activa”.

Luego la ministra Chomali relevó la importancia de tener una institucionalidad fuerte para Fonasa. Así, aseguró que “tener un sistema de aseguramiento robusto, alineado con los objetivos sanitarios del sector salud, no cabe duda que es fundamental. Y es algo que estamos reflexionando desde el Ministerio de Salud con mucha preocupación de cómo damos un giro a como el sector asegurador se alinea a los objetivos sanitarios que tiene el país”.

Más tarde, el profesor Tarziján expuso su estudio, donde mostró la magnitud que tiene el servicio dentro del Estado. “Fonasa tiene en la práctica el 16% (o pasa por Fonasa el 16%) del presupuesto de la nación”, afirmó.

A partir de esto, advirtió sobre las tensiones que genera la concentración de funciones en una misma institución.

Hoy Fonasa funciona en simultáneo como asegurador, comprador, asignador de recursos, pagador y fijador de precios relativos. “Cuando una misma institución define reglas, administra restricciones, compra servicios y ejecuta variados tipos de pagos, evidentemente hay mayores riesgos de discrecionalidad”, explicó.

La propuesta principal del estudio apunta a avanzar en camino a una institución pública que tenga más autonomía, con un directorio de períodos escalonados.

El objetivo, aseguró el docente de la Universidad Católica, es “separar la definición de reglas del ciclo político”, a través de procesos estandarizados, evidencia trazable y mecanismos efectivos para premiar la eficiencia.

Desde Fonasa, su director nacional, César Oyarzo, destacó el estudio y coincidió en la necesidad de dar mayor predictibilidad al sistema. A pesar de eso, precisó que cualquier discusión sobre la gobernanza del seguro público debe incluir su estructura de financiamiento, compuesta por un 80% por aporte fiscal.

“La autonomía técnica es importante, pero debe coexistir con legitimidad democrática y responsabilidad fiscal”, dijo la autoridad.

Para Oyarzo, la modernización del organismo debe ir más allá del financiamiento de prestaciones. “La principal tarea ya no será solo esa, sino que ahora será asignar recursos de manera inteligente para generar el mayor valor posible para las personas”, sostuvo.

En esa línea, propuso la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de la institución para decidir cómo comprar, innovar y actuar como un comprador estratégico al servicio de los beneficiarios.

La urgencia de avanzar en estos cambios también la trató el panel de expertos. El senador y presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, planteó que el debate sobre la gobernanza de Fonasa debe de realizarse durante la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

“Tiene que haber un grupo cooperativo que supere y que permita, al igual que otros ejemplos en el Estado, también tenga nominaciones de alto nivel que permita esa estabilidad en el tiempo y cierta independencia en la fijación de todas las facultades de compra, de regulación, aseguramiento, etcétera”, señaló. Añadió que “no quiero arrogarme nada, pero estoy dispuesto a ofrecerlo ahora. Este año. Esto no es demagogia, porque como tengo la campanilla me toca el honor de poder dirigir y estamos en un momento de instalación que culmina hoy, 90 días (del gobierno de Kast). Están todas las condiciones para que lo que es posible crear o recrear se pueda poner en el tapete”.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, destacó que una institucionalidad más robusta y con procesos claros entrega mayores garantías a los distintos actores del sistema. “Esperamos en tanto prestador individual condiciones más transparentes de negociación y fijación de los aranceles”, indicó.

Arriagada también subrayó la importancia de que Fonasa establezca tiempos y oportunidades de pago que no pongan en riesgo al sector privado en su rol de prestador colaborador.

La necesidad de integrar mejor los esfuerzos de la red pública y privada fue uno de los puntos planteados por el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Autónoma, Luis Castillo. “Esto no se puede limitar a mi juicio en el futuro a una mera licitación de compra de prestaciones sanitarias”, argumentó.

Según el también médico, Fonasa debe encaminarse hacia una lógica con indicadores explícitos y trazables, tanto para el sector público como para el privado, orientados a resolver de manera integral los problemas de salud.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor, Álvaro Erazo, abordó las alternativas legislativas para concretar una reforma al gobierno corporativo de Fonasa.

Frente a las opciones actualmente en trámite, planteó que se requiere “un proyecto sustitutivo, creo que tenemos que atrevernos a presentar algo un poquito más complejo pero al mismo tiempo consensuado para que logre superar y que sea este paso, este gobierno el que pueda implementarlo”.