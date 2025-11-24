BLACK SALE $990
    Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

    Destaca el acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada basada en el conocimiento y relación con nuestros clientes, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE. UU.) y soluciones digitales de vanguardia, que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando nuestras tarjetas de crédito, accesos a salones VIP nacionales e internacionales, experiencias únicas y servicios preferentes.

     

    Bci continúa fortaleciendo su estrategia mediante una propuesta de valor integral dirigida a personas y empresas que buscan una relación bancaria de alto nivel y atención personalizada.

    El banco ha consolidado un modelo de servicio que integra planificación patrimonial, inversión local e internacional, financiamiento tanto en Chile como en el extranjero y asesoría estratégica, ofreciendo soluciones coherentes con los objetivos de cada cliente. Esta visión ha sido reconocida recientemente, ya que Global Banking & Finance Review eligió a Bci como el banco con la Mejor Banca Privada de Chile, destacando su plataforma de inversión nacional e internacional.

    “En Bci entendemos que nuestros clientes esperan más que productos financieros. Buscan una relación de largo plazo, con respaldo, confianza y un enfoque estratégico basado en la asesoría personalizada ofreciendo soluciones que se adapten a las necesidades de cada cliente. Esta propuesta responde a esa expectativa, combinando asesoría profesional, herramientas digitales, acceso a oportunidades de inversión local e internacional y distintas opciones de financiamiento y medios de pagos”, explica

    Rodrigo Corces, gerente División Ecosistema Retail de Bci.

    Soluciones Bci: Un Portafolio que Integra Sostenibilidad y Respaldo Financiero

    La propuesta de Bci se complementa con soluciones con foco en sostenibilidad, como el crédito hipotecario verde, los fondos mutuos ESG y planes de inversión global, todos ellos orientados a entregar flexibilidad, eficiencia y respaldo en la gestión financiera y patrimonial. A esto se suma el leasing verde, destinado a financiar proyectos de eficiencia energética, electromovilidad o infraestructura sostenible, impulsando la transición hacia modelos de negocio más responsables con el medio ambiente.

    Para las compañías, el banco utiliza herramientas digitales como 360 Connect, que consolida información financiera de distintas fuentes de información, y Ordering, que facilita el acceso a liquidez anticipada para proveedores del rubro minero.

    Inversiones Internacionales y Plataforma Regional

    Con su presencia en Chile, Estados Unidos y Perú, Bci ofrece una gestión integral del patrimonio. A través de Bci Miami, City National Bank of Florida y Bci Securities, los clientes pueden acceder a cuentas multimoneda e instrumentos de renta fija y variable en distintos mercados. Al cierre de septiembre de 2025, el 40% de los activos del banco están fuera de Chile.

    “Nuestro foco está en acompañar a cada cliente con una mirada global de sus finanzas, facilitando el acceso a productos y servicios que integren sus necesidades locales con oportunidades internacionales. Esta plataforma regional nos permite entregar una asesoría integral, con consistencia y profundidad en cada mercado”, afirma

    Javier Moraga, gerente de la División de Finanzas e Inversiones de Bci.

    El compromiso con el crecimiento se refleja también en el ámbito de emprendimiento, Bci impulsa soluciones a través de sus áreas Nace y Nace Scaleup. Durante 2025, el banco duplicó su línea de financiamiento para startups y scaleups, alcanzando US$100 millones, reafirmando su compromiso con el crecimiento de negocios innovadores y su proyección internacional.

    Beneficios exclusivos y una experiencia de alto nivel

    El lanzamiento de la Banca Preferencial de Bci viene acompañada con novedades en los beneficios en viajes: incluyendo acceso a salones VIP en aeropuertos en Chile y en el extranjero, traslados al aeropuerto, maletas gratis y comisión 0% en compras fuera de Chile. A esto se suma una renovada propuesta de experiencias gastronómicas, culturales y deportivas con descuentos exclusivos y acceso a participar de eventos únicos. Además, nuestras tarjetas de crédito permiten acumular cashback en todas las compras y acceso a 3 o 6 cuotas sin interés.

    “El lanzamiento de la nueva Banca Preferencial Bci, forma parte de una propuesta de valor integral, que busca reconocer la relación de largo plazo que mantenemos con nuestros clientes. A través de beneficios exclusivos, atención personalizada y asesoría experta, reforzamos nuestro compromiso de ofrecerles una experiencia de calidad, cercana y confiable”, agrega

    Rodrigo Corces, gerente de División Ecosistema Retail de Bci.
