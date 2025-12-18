Caja Los Héroes celebró sus 70 con una gran fiesta para sus afiliados

Miles de afiliados y afiliadas a Caja Los Héroes y sus familias fueron parte de una inolvidable celebración organizada para ellos en el marco del 70° aniversario de esta institución.

A las 18:30 horas del pasado viernes 12 de diciembre, las puertas del Arena Hipódromo se abrieron para recibir a los invitados, quienes pudieron disfrutar de la presentación del humorista nacional Stefan Kramer, los bailes de Rodrigo Díaz, la música del gurpo Garras de Amor y un espectacular show de cierre con drones.

“Nos tiene muy contentos estar celebrando 70 años en los que hemos entregado calidad de vida, bienestar social y bienestar financiero; hemos estado en la historia de muchas de las familias en Chile”, dice Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes.

La gran fiesta de Caja Los Héroes tendrá una versión en Viña del Mar este próximo viernes 19 de diciembre.