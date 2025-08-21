Cenco Malls fue parte de Demo Day by Start-up Chile en sus 15 años de innovación y emprendimiento

Representantes de Argentina, Brasil, Rusia, Suiza y Chile, realizaron un pitch ante el jurado presentando sus principales avances en soluciones innovadoras en las industrias de salud y biotecnología, educación, retail, legal, recursos humanos e Impacto social.

En el marco de la conmemoración de los 15 años de Start-Up Chile, Cenco Malls participó como partner institucional en una nueva edición del Demo Day, reafirmando su compromiso con la gestión y el trabajo colaborativo para fortalecer el ecosistema emprendedor en la región.

El evento, que se llevó a cabo a 300 metros de altura en Sky Costanera, reunió a 15 startups de alto estándar, provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Rusia y Suiza, seleccionadas entre más de 3 mil proyectos que han formado parte del portafolio de Start-Up Chile desde su creación en 2010. Durante la jornada, los emprendedores presentaron soluciones innovadoras con potencial para transformar industrias y generar impacto positivo en ciudades, planeta, comunidades y ciudades.

Para Cenco Malls, esta instancia refleja el valor de construir alianzas con actores clave del ecosistema de innovación, potenciando oportunidades que conecten talento, sostenibilidad y desarrollo. En línea con su propósito de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor, la compañía continúa impulsando de manera activa y transversal el trabajo conjunto a startups que promuevan el emprendimiento y el progreso en las comunidades donde está presente.

“Ser parte del Demo Day que conmemora los 15 años de Start-Up Chile es una oportunidad única para seguir impulsando el ecosistema emprendedor desde nuestra visión como Cenco Malls. Creemos profundamente en el poder de la innovación abierta para transformar los espacios urbanos. Este encuentro refleja nuestro compromiso por generar alianzas estratégicas que conecten a startups con desafíos reales del retail, las ciudades y las personas. En un espacio tan emblemático como Sky Costanera, reafirmamos nuestro propósito de crear experiencias con impacto positivo y de construir el futuro junto a los protagonistas del cambio”, señaló Marcelo Romero, IT Director de Cenco Malls

Como parte del encuentro conmemorativo los emprendimientos presentaron soluciones en áreas como salud, biotecnología, retail, educación, legaltech, recursos humanos e impacto social, ante un jurado conformado por históricos referentes de la aceleradora como Nicolás Shea, parte del equipo fundador de Start-Up Chile, los ex directores ejecutivos Ángeles Romo, Sebastián Díaz, Sebastián Vidal, y la actual gerenta, Javiera Araneda, junto con el presente el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Innovación en el centro

Cenco Malls, que durante el primer semestre 2025, impulsó su propio programa de innovación abierta CosmoLab; una plataforma que buscó conectar la creatividad de las startups con las necesidades reales de la industria del real estate, fue anfitrión del evento como parte de su compromiso por transformar los centros comerciales en espacios con impacto positivo para las personas y las ciudades.

Este hito fortalece su papel como articulador entre el retail, la tecnología y el emprendimiento, impulsando instancias que dan vida a soluciones innovadoras con proyección real en las personas y las comunidades.