Los desafíos de la nueva administración de Fonasa: revive el Capítulo 4 de “Caja abierta”

La primera vez que el economista César Oyarzo estuvo a la cabeza del Fondo Nacional de Salud (FONASA) fue en 1993, durante la administración del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En ese entonces el país era una nación con una creciente riqueza y en pleno auge económico.

Poco más de 30 años después, Oyarzo vuelve a FONASA con una misión tanto o más compleja que la que enfrentó en los 90: reducir el enorme déficit de más de 900 millones de dólares que hoy tiene el seguro público de salud, recibir a más de 2 millones de chilenos que han emigrado en los últimos años desde las ISAPRE y además convertirse en un fiscalizador importante en el tema de las licencias médicas.

¿Por dónde partirán los cambios? De eso y más habló el director de FONASA con Polo Ramírez en un nuevo capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

“Vivmos un momento en el que la situación financiera del país obliga a gestionar una realidad donde no hay recursos expansivos, sino que debe haber disciplina. Hemos escuchado las noticias de que hay que reducir el presupuesto de Salud en un 3% y ajustar las finanzas públicas. Finalmente nosotros cerramos un recorte de un 2,5% pero con un compromiso, que es el que me motiva: no disminuir las prestaciones”, dijo César Oyarzo “Lo que viene”, el primer bloque de “Caja abierta”, donde además habló de la necesidad del sistema de hacer frente los casos de fraude y mal uso tanto de las licencias médicas como de la modalidad de libre elección.

"Este año hemos tenido un descenso de un 20% en la emisión de licencias médicas, lo que significa un ahorro bastante mayor de lo que estamos gastando hoy, por ejemplo, en el plano oncológico. Hablamos del orden de 200 mil millones de pesos", afirmó el representante de FONASA.

“En coordinación con la COMPIN hoy estamos estructurando un plan de control muy claro en términos de frenar (el mal uso y fraude en licencias médicas) antes, y no ir a buscar los fraudes que ya se hayan cometido. Buscarlos implica mucha gente dedicada en la administración pública a hacer sumarios y eso suena bien, pero es ineficiente. La eficiencia es controlar antes, y ese es nuestro foco: coordinarnos muy bien con la SUSESO y todos los organismos involucrados, incluidas las Cajas de Compensación, que son nuestras entidades recaudadoras”.

Los ejemplos a seguir

En “Box Populi”, el segundo bloque de “Caja abierta”, los diputados integrantes de la Comisión de Salud Matías Fernández (FA) y Macarena Santelices (REP), abordaron la realidad de la salud pública en sus distritos y cómo hay ejemplos particulares de instituciones que han logrado gestionar bien sus recursos.

“Cuando tienes equipos comprometidos por la salud pública se logran estándares, resultados y cifras. En el hospital Padre Hurtado, por ejemplo, hay cinco operaciones diarias por pabellón, un índice que se asemeja a las entidades privadas, que llegan a seis operaciones diarias por pabellón. Pero, hay que decirlo, también hay problemas graves, como un ausentismo que debe ser sancionado. Pero no necesariamente hay que echarles la culpa a los médicos, sino entregar incentivos, porque no puede ser que un doctor que opere cinco veces al día reciba lo mismo que otro que sólo realiza dos operaciones”, afirmó la diputada Macarena Santelices.

El diputado Fernández, por su parte, afirmó que “la salud se tiende a ver desde la atención y no desde lo que origina hoy día las avalanchas de listas de espera: la poca inversión histórica en prevención, que requiere un fuerte incremento que no sólo sea monetario, sino que de acciones que permitan precisamente abarcar esa situación. En el gobierno anterior se impulsó en 28 comunas los planes de Atención Primaria Universal, que precisamente venían a reforzar esas acciones, y creo que son un ejemplo de una política que debería mantenerse en el tiempo".