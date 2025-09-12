SUSCRÍBETE
Chile destaca en la cadena logística del ecommerce regional

Más del 77% de los chilenos compró en línea en los últimos seis meses. En ese contexto, las plataformas asiáticas concentran el 55% de las transacciones en el extranjero, marcando nuevos estándares a nivel de precio, variedad y agilidad en la entrega.

 

Comprar en línea ya no es una novedad, pero sí lo es la velocidad con que los consumidores esperan recibir sus pedidos. Hoy, plataformas como AliExpress han desarrollado una promesa de despacho rápido a cualquier parte del mundo, logrando envíos en apenas cinco días. Un cambio que está elevando los estándares de la logística global y que obliga a las marcas a responder con soluciones cada vez más rápidas, eficientes y confiables.

En Chile, el fenómeno es claro: las ventas digitales crecen a doble dígito y, según la firma global de investigación Mordor Intelligence, el mercado superará los USD 24 mil millones hacia 2030. El hábito de compra online también se consolida: un 77% de los chilenos adquirió algún producto a través del ecommerce en los últimos meses, de acuerdo con un estudio de Kantar. Las compras en el extranjero mantienen la misma tendencia, con las plataformas chinas a la cabeza: de acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), éstas concentran el 55% de las transacciones internacionales de consumidores nacionales.

El caso AliExpress: un marketplace que marca la pauta

AliExpress mueve más de 300 millones de paquetes diarios en todo el mundo. Su modelo de envíos ultrarrápidos está transformando los hábitos de consumo y presionando a toda la cadena logística para innovar y mejorar desempeño.

Pese al paso de los años, esta plataforma sigue siendo la opción número uno para los consumidores chilenos. Según una medición de la CCS, entregada en el marco de la séptima edición del seminario “Fashion Online”, la firma china ligada al Grupo Alibaba es el principal proveedor extranjero para los consumidores en el país, con un 27% de las preferencias en el acumulado hasta abril de 2025.

En todo este boom, Chile ha logrado dar un salto cuantitativo y posicionarse como actor de clase mundial en la cadena logística del ecommerce: Starken fue distinguido por AliExpress con el premio Best Quality Partner 2025, logrando el primer lugar entre operadores de Sudamérica.

El galardón, entregado en el marco de la campaña global 6.18, el segundo evento de compras online más grande de China, premia a los socios que destacan por su excelencia y también abre la puerta a una nueva etapa en la que el país se posiciona como hub logístico de referencia en la región.

“Estamos orgullosos de recibir esta distinción y más entusiasmados que nunca con seguir consolidando nuestro modelo integral de transporte nacional e internacional. El reconocimiento de AliExpress como Best Quality Partner 2025 reafirma nuestra solidez en el comercio electrónico global y posiciona a Chile como referente logístico en Sudamérica”, señaló Rodrigo Albarrán, gerente general de Starken.

La empresa cumplió con rigurosos estándares internacionales de AliExpress, los cuales fueron medidos a través de una evaluación que consideró indicadores clave como calidad, compromiso y eficiencia

En 2024, Starken cerró un acuerdo clave con la filial del grupo Alibaba, lo que ha permitido movilizar un importante volumen de paquetes en Chile y reforzar su presencia internacional. En concreto, el negocio crossborder hoy representa un 35% de la paquetería nacional y el 99% de las operaciones a nivel internacional.

Pero esto no para. El ecommerce en Chile seguirá creciendo y los consumidores exigirán cada vez más eficiencia, trazabilidad y precios competitivos, presionando a los marketplaces internacionales y a los operadores logísticos locales, que deben innovar para estar a la altura de los nuevos desafíos, en un mundo regido inmediatez.

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

