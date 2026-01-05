CIAL Alimentos es reconocida por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad

En los últimos años, la inclusión laboral de personas con discapacidad ha ido en aumento en las empresas en Chile, impulsando un cambio cultural relevante para el mercado del trabajo. Así lo demostró CIAL Alimentos, empresa que fue reconocida recientemente en la categoría Empresa Inclusiva, en el marco de la iniciativa Empresas Abiertas de SOFOFA.

Más allá del cumplimiento normativo, destaca el esfuerzo de las compañías de avanzar hacia entornos de trabajo más equitativos e inclusivos. Si bien en 2018 se promulgó la Ley de Inclusión Laboral, que estableció la obligación de las empresas de contar con al menos un 1% de trabajadores con discapacidad y la contratación progresiva de un 2% en empresas de más de 100 trabajadores desde 2024-, existen casos cuya experiencia ha sido previa a esta normativa.

La trayectoria de CIAL en este ámbito se ha construido de manera progresiva y sostenida desde 2006. Actualmente, el 2,3% de su dotación corresponde a personas con discapacidad, superando el mínimo legal, y reflejando una cultura organizacional que pone en el centro la igualdad de oportunidades y el desarrollo de entornos laborales respetuosos. Este compromiso se traduce en procesos de reclutamiento inclusivos, adecuaciones de puestos de trabajo, programas de acompañamiento y un trabajo permanente de sensibilización y capacitación de los equipos internos.

“Recibir este reconocimiento como Empresa Inclusiva es un orgullo y también una responsabilidad. Nuestra ruta comenzó en 2006, mucho antes de la ley de inclusión laboral, y responde a una convicción genuina por construir una cultura que valora la convivencia de distintos talentos y miradas”, señaló Soraya Kassis, directora de CIAL Alimentos.

El trabajo que ha impulsado la compañía en esta materia integra un enfoque colaborativo, destacando las alianzas con otros actores como la Red de Empresas Inclusivas (ReIN), que nació en 2015 impulsada por SOFOFA y la Organización Mundial del Trabajo, que agrupa a empresas con el propósito de fomentar la inclusión, compartiendo buenas prácticas y colaborando en políticas pública.

En esa línea, en octubre pasado la compañía recibió a una comitiva integrada por Pedro Goic, director Nacional de SENADIS; representantes de la OIT Cono sur y de la ReIN, además de participantes del programa SOFIA de la Fundación SOFAN, quienes visitaron la planta para ver in situ la experiencia de CIAL y su modelo de gestión inclusiva, además de participar de un conversatorio con trabajadores de la compañía.

Empresas Abiertas: construir confianza desde adentro

El reconocimiento que recibió CIAL fue en el marco de Empresas Abiertas, una iniciativa liderada por SOFOFA que busca acercar el mundo empresarial a la ciudadanía mediante visitas a plantas, centros productivos y oficinas, promoviendo la cercanía, transparencia, y diálogo entre las empresas, trabajadores y comunidades.

Desde su creación, ha convocado a más de 100 empresas que, a su vez, recibieron a más de 49 mil personas de organizaciones y miles de personas en todo el país, consolidándose como una plataforma clave para fortalecer la confianza y visibilizar buenas prácticas en ámbitos como sostenibilidad, seguridad, innovación e inclusión.

En esa línea, CIAL Alimentos participa de manera activa en este programa desde su creación en 2023. “Iniciativas como esta no sólo fortalecen nuestro vínculo con las personas, sino que promueven nuevas formas de colaboración y nos permiten contribuir de manera más activa al desarrollo de la industria, mostrando a las comunidades lo que hacemos y cómo lo hacemos”, destacó Carolina Cereceda, gerente de Recursos Humanos de CIAL