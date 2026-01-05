SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    CIAL Alimentos es reconocida por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad

    La distinción fue otorgada en el marco de Empresas Abiertas, iniciativa de SOFOFA que busca acercar a las empresas a la comunidad, destacando su rol en la promoción de una cultura laboral más diversa, abierta y basada en el respeto.

     
    CIAL Alimentos es reconocida por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad

    En los últimos años, la inclusión laboral de personas con discapacidad ha ido en aumento en las empresas en Chile, impulsando un cambio cultural relevante para el mercado del trabajo. Así lo demostró CIAL Alimentos, empresa que fue reconocida recientemente en la categoría Empresa Inclusiva, en el marco de la iniciativa Empresas Abiertas de SOFOFA.

    Más allá del cumplimiento normativo, destaca el esfuerzo de las compañías de avanzar hacia entornos de trabajo más equitativos e inclusivos. Si bien en 2018 se promulgó la Ley de Inclusión Laboral, que estableció la obligación de las empresas de contar con al menos un 1% de trabajadores con discapacidad y la contratación progresiva de un 2% en empresas de más de 100 trabajadores desde 2024-, existen casos cuya experiencia ha sido previa a esta normativa.

    La trayectoria de CIAL en este ámbito se ha construido de manera progresiva y sostenida desde 2006. Actualmente, el 2,3% de su dotación corresponde a personas con discapacidad, superando el mínimo legal, y reflejando una cultura organizacional que pone en el centro la igualdad de oportunidades y el desarrollo de entornos laborales respetuosos. Este compromiso se traduce en procesos de reclutamiento inclusivos, adecuaciones de puestos de trabajo, programas de acompañamiento y un trabajo permanente de sensibilización y capacitación de los equipos internos.

    “Recibir este reconocimiento como Empresa Inclusiva es un orgullo y también una responsabilidad. Nuestra ruta comenzó en 2006, mucho antes de la ley de inclusión laboral, y responde a una convicción genuina por construir una cultura que valora la convivencia de distintos talentos y miradas”, señaló Soraya Kassis, directora de CIAL Alimentos.

    El trabajo que ha impulsado la compañía en esta materia integra un enfoque colaborativo, destacando las alianzas con otros actores como la Red de Empresas Inclusivas (ReIN), que nació en 2015 impulsada por SOFOFA y la Organización Mundial del Trabajo, que agrupa a empresas con el propósito de fomentar la inclusión, compartiendo buenas prácticas y colaborando en políticas pública.

    En esa línea, en octubre pasado la compañía recibió a una comitiva integrada por Pedro Goic, director Nacional de SENADIS; representantes de la OIT Cono sur y de la ReIN, además de participantes del programa SOFIA de la Fundación SOFAN, quienes visitaron la planta para ver in situ la experiencia de CIAL y su modelo de gestión inclusiva, además de participar de un conversatorio con trabajadores de la compañía.

    Empresas Abiertas: construir confianza desde adentro

    El reconocimiento que recibió CIAL fue en el marco de Empresas Abiertas, una iniciativa liderada por SOFOFA que busca acercar el mundo empresarial a la ciudadanía mediante visitas a plantas, centros productivos y oficinas, promoviendo la cercanía, transparencia, y diálogo entre las empresas, trabajadores y comunidades.

    Desde su creación, ha convocado a más de 100 empresas que, a su vez, recibieron a más de 49 mil personas de organizaciones y miles de personas en todo el país, consolidándose como una plataforma clave para fortalecer la confianza y visibilizar buenas prácticas en ámbitos como sostenibilidad, seguridad, innovación e inclusión.

    En esa línea, CIAL Alimentos participa de manera activa en este programa desde su creación en 2023. “Iniciativas como esta no sólo fortalecen nuestro vínculo con las personas, sino que promueven nuevas formas de colaboración y nos permiten contribuir de manera más activa al desarrollo de la industria, mostrando a las comunidades lo que hacemos y cómo lo hacemos”, destacó Carolina Cereceda, gerente de Recursos Humanos de CIAL

    Más sobre:Cial Alimentosbranded pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida o la Cámara o el Senado

    Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela
    Chile

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso