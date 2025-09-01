Cinco características que debe tener el colchón ideal para el cuidado de tu bebé

Cuando nace un bebé, desde el primer momento su vida está llena de descubrimientos. Para su primer año, una guagua pasa más de 5.000 horas acostada en las que no solo duerme, también respira, se estira, aprende a girar, a sentarse y a conocer su cuerpo. Por eso, el colchón es mucho más que un accesorio: es el lugar en el que se produce parte de su desarrollo, por lo que debe entregar comodidad y seguridad en cada momento.

En esa línea, la pediatra y fundadora de Casa Pediatra, Luz María Grez, destaca que “existen varios beneficios de elegir un buen colchón: primero previene la muerte súbita y es seguro; además, evita deformidades craneales como la plagiocefalia , ya que al ser firme distribuye bien el peso evitando la presión en un punto fijo, mantiene la columna vertebral alineada y, al ser de calidad, logra un buen descanso y dormir ”, apunta la especialista. “El sueño es muy importante para un buen desarrollo cerebral , logrando mejorar el aprendizaje ”, agrega.

Y es que el descanso infantil también forma parte del crecimiento. Por eso, BabyRosen ha desarrollado colchones que combinan ergonomía, ventilación y materiales seguros, adaptándose a cada etapa del crecimiento y necesidad de los más pequeños.

Cada guagua es única y su colchón también. Por eso todos los modelos BabyRosen son ergonómicos, respirables, hipoalergénicos, lavables y libres de sustancias tóxicas. Lo que cambia entre ellos es su composición y estructura, para elegir el que mejor se adapta según el tipo de uso y al nivel de firmeza o adaptabilidad que se requiera.

Sobre este punto, afirma que diversas características que deben cumplirse. La estructura debe ser firme, explica Grez, lo que quiere decir que, al empujar con fuerza contra el centro y a los lados, esta debe mantenerse consistente mientras se ejerza esa presión, para luego volver rápido a su posición original. “Además, debe quedar bien ajustado a la cuna y no permitir espacios entre el colchón y el borde para así evitar que se caiga entremedio el bebé”, explica Grez.

También recalca que “para dormir seguro se recomienda: dormir mirando hacia arriba , no usar almohadas , ni cojines ni peluches , que el colchón sea firme y ajustado a la cuna , tapar hasta el nivel de las axilas evitando que las sábanas cubran la cara”, apunta.

Además, recomienda el uso de saquitos para dormir, que las guaguas duerman en su cuna en la misma pieza que los padres hasta los 12 meses y, en caso de hacer colecho, debe ser con colchón firme, sin almohadas y que los padres no beban alcohol, medicamentos para dormir ni fumen. Como detalle, la cuna debe tener barrotes separados por 6 centímetros.

Pensados para ellos

Así nacen modelos como el Hazelnut, práctico y liviano, que se enrolla fácilmente y es ideal para cunas de viaje. O el Pumpkin, con sistema Airflow y malla 3D que favorecen la ventilación, además de resortes Pocket que entregan soporte firme y duradero. Para los primeros meses, el Almond ofrece frescura con su núcleo Airsense, ultra respirable y adaptable al movimiento del bebé.

El Walnut, por su parte, combina en su estructura resortes Pocket con látex natural, logrando un equilibrio entre firmeza y adaptabilidad, mientras que el Chestnut entrega comodidad elástica y envolvente con su composición 100% de látex, perfecta para un descanso prolongado. Y si se busca firmeza y materiales naturales, el Coconut une látex con fibras de coco, para un colchón duradero, antialérgico y antimicrobiano.

La pediatra recomienda “ siempre retirar el plástico con que lo protege y, en caso de usar cubre colchón, debe quedar ajustado sin pliegues ”, reforzando así la importancia de la seguridad y la comodidad, sin dejar pasar ningún detalle.

Todos los colchones BabyRosen tienen funda lavable, tecnología antibacteriana y están disponibles tanto en su sitio web como en las tiendas de Vitacura y Lo Barnechea.