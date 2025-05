Conversatorio: Cómo enfrentar el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial

“El futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial” fue el nombre de la nueva edición de Diálogos, efectuada el martes 20 de mayo, en el cual cuatro expertos analizaron las nuevas tendencias, oportunidades y desafíos que está abriendo el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) en el campo laboral en Chile y su proyección en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con el reciente estudio ‘Inteligencia Artificial Generativa‘, oportunidades para el futuro del trabajo, realizado por Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Artificial (CENIA), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) Capital Humano, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aproximadamente el 48% de las tareas laborales en Chile podrían acelerarse con la implementación de esta IA. Esto significa que casi la mitad de los trabajos tienen el potencial de ser realizados de manera más eficiente con la ayuda de la IA, lo que podría aumentar la productividad y generar un impacto significativo en la economía. No obstante, esta nueva tecnología también genera inquietud sobre la pérdida de empleos y la calidad del trabajo.

Para analizar los escenarios que abre la IA en el campo laboral, participaron en este conversatorio Romanina Morales, directora nacional del Sence; Claudio Cuadros, gerente de Asuntos Corporativos de OTIC SOFOFA; Sara Rojas, líder en Inteligencia Artificial de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile; y Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana.

La nueva edición de Diálogos abordó el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. Foto: Luckas Toro / La Tercera.

Los expertos ante la IA en el campo laboral

Frente a este escenario, Romanina Morales aseveró que “los sectores que debemos observar con mayor precisión son los de manufactura, logística, servicios financieros, salud y comercio. Y a su vez, dentro de estos sectores, hay que considerar que las labores que son repetitivas y previsibles son las de mayor riesgo, pues las personas que se desempeñan en esas áreas tienen menor calificación”.

Francisco Sepúlveda, en tanto, manifestó que “lo que estamos viendo hoy día en el caso de los trabajadores, (…) es la necesidad de capacitación”. Además, comentó “Creo que tanto los empleadores como las cajas de compensación y otras instituciones del Estado, por ejemplo el Sence, y la academia, podemos colaborar para armar cursos y capacitaciones para los trabajadores, de modo que la inteligencia artificial se transforme en un apoyo y no en una herramienta que finalmente vaya a terminar reemplazándolos”.

En esa línea, la directora nacional del Sence agregó que la capacitación de las y los trabajadores es fundamental para enfrentar los riesgos y abrazar las oportunidades que brinda la IA: “Se abre una oportunidad para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de poder brindar estas herramientas necesarias a las personas para que puedan acceder a esta nueva era laboral caracterizada por la innovación y, en caso de ser necesario, a la reconversión laboral. Y en este escenario estamos impulsando un modelo de capacitación y competencias laborales con un enfoque territorial que considere el desarrollo productivo local y la demanda efectiva”.

Desde la mirada de las empresas, Claudio Cuadros expuso que “la adopción de esta herramienta no es lineal, no es para todas las empresas igual. No es constante en el tiempo, hay áreas que pueden ir tomando esto. Y eso implica que las empresas tienen que analizar cómo adoptan esta nueva tecnología en función de sus necesidades de negocio y de los intereses de las personas también. Por eso, el primer paso de las compañías es adaptarse frente a lo que está pasando, teniendo en cuenta de que hoy es más difícil prever lo que va a ocurrir, hacer pronósticos, más bien tenemos que tener las capacidades para irnos adaptando y las habilidades que tienen las personas dentro de las organizaciones son fundamentales en ese sentido”.

Desde la academia, Sara Rojas dijo que “la Inteligencia Artificial Generativa tiene un impacto directo en la productividad personal. Es decir, hoy en día se puede trabajar mucho más rápido, ser mucho más eficiente y hacer más tareas de las que una persona realizaba previamente. Por lo tanto, los trabajadores se pueden enfocar en otras tareas que generen valor a las organizaciones donde se desempeñan (...) El desafío mayor no se da tanto en las nuevas generaciones que ya están usando la IA en su vida diaria, sino que en preparar a las personas que ya se encuentran en el mercado laboral, donde hay rangos etarios muy grandes, bastante diverso también, y ahí viene la oportunidad del reentrenamiento y la reconversión laborales. Claramente, toda el área de educación continua es un punto relevante, pero en particular en la Universidad de Chile, por su rol social, nos tenemos que enfocar en democratizar el acceso a esta tecnología”.

En un contexto de transformación acelerada, el diálogo entre el mundo público, privado y académico se vuelve esencial para que la inteligencia artificial sea una herramienta de inclusión y progreso, y no de exclusión. La capacitación, la adaptabilidad y una mirada colaborativa son claves para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo. Revive el conversatorio completo y profundiza en estas reflexiones que marcarán el rumbo de los próximos años.