    Copec alcanza más de 90 puntos de carga rápida y pone en marcha los cargadores más potentes del país

    En el marco de sus 90 años, la compañía, a través de su filial Copec Voltex, modernizó una parte sustantiva de su red de carga rápida, actualizando equipos, reforzando la operación y elevando los estándares de servicio en distintos puntos del país.

     
    ERNESTO PANATT

    30 puntos de carga superan los 360 kW de potencia marcando un hito en la experiencia de carga en el país, junto con un mayor número de conectores y sistemas reforzados de monitoreo y soporte.

    En el marco de la conmemoración de sus 90 años, Copec, a través de Copec Voltex, anunció que superó las 90 estaciones de servicio con carga rápida a lo largo del país, consolidando la red de carga más extensa y de mayor potencia de Latinoamérica. Este avance se suma al despliegue sostenido que la compañía ha impulsado durante la última década para facilitar el desarrollo de la electromovilidad en Chile y acompañar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en todas las regiones.

    La Compañía destacó que más del 50% de sus electrolineras son de carga ultra rápida lo que aumenta de forma significativa la velocidad de recarga y experiencia de los clientes. La actualización contempló la modernización de equipos, la incorporación de sistemas avanzados de monitoreo y diagnóstico remoto, la aplicación de protocolos reforzados de mantenimiento y soporte en terreno, lo que mejora la continuidad del servicio y permite una gestión más eficiente de la infraestructura, anticipándose a fallas y reduciendo los tiempos de respuesta en terreno.

    Este nuevo estándar incorpora cargadores ultra rápidos de entre 240 y 500 kW —la mayor potencia actualmente disponible en Chile— capaces de recargar un vehículo eléctrico en alrededor de 10 minutos. Cada estación cuenta además con 2 o 4 conectores CCS2 para atender a varios vehículos en paralelo, lo que incrementa la capacidad operativa de la red y mejora sustantivamente la experiencia de los usuarios. Estos atributos permiten atender mejor a los nuevos modelos de vehículos eléctricos que están llegando al país y asegurar un ecosistema de carga más robusto para usuarios particulares, transporte público y flotas logísticas.

    ERNESTO PANATT

    Durante este hito, el gerente general de Copec, Arturo Natho, destacó que: “Celebrar nuestros 90 años con 90 estaciones de carga rápida no es solo un gesto simbólico, sino una señal concreta de hacia dónde vamos como compañía. Estamos construyendo la infraestructura que permitirá que la electromovilidad crezca de manera sostenida en Chile, en beneficio de las personas, las industrias y las ciudades. Este avance confirma nuestra visión para los próximos 90 años y nuestro compromiso de seguir acompañando al país con nuevas energías, nuevas tecnologías y nuevos servicios”.

    “La electromovilidad en el transporte público es más que una tendencia, es una industria amplia y profunda que surge de la colaboración público privada que genera colaboración y confianza. Se genera así un agente transformador que mejora la calidad de vida de los usuarios y permite ciudades más sustentables. Al llegar a todo el territorio cerramos brechas y alcanzamos justicia territorial,” indicó el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    “Lo que hoy inauguramos es una señal concreta. Que una compañía con 90 años de historia ponga su capacidad al servicio de 90 estaciones de servicio con cargadores rápidos, y construya la red de carga más extensa de la región, muestra que la electromovilidad dejó de ser un piloto y se empieza a convertir en una opción real para miles de personas. Como Ministerio del Medio Ambiente valoramos este paso y reafirmamos nuestra disposición a seguir trabajando junto a Copec y a todos los actores que entienden que el futuro de Chile es eléctrico, renovable y al servicio de las personas,” dijo el Subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

    ERNESTO PANATT

    “90 formas de decirte gracias”

    En el marco de este hito, la compañía también realizó la entrega de uno de los premios más simbólicos de su campaña de aniversario “90 formas de decirte gracias”, iniciativa destinada a reconocer la preferencia y fidelidad de sus clientes a lo largo de nueve décadas. Aaron Guerrero fue el ganador de un auto eléctrico Hyundai cero kilómetros, regalo con que la Compañía refuerza su compromiso con promover nuevas formas de movilidad más sostenibles.

    “Esta campaña nació para agradecer a quienes han sido parte fundamental de nuestra historia. Que este premio sea un auto eléctrico refleja justamente el camino que estamos recorriendo juntos hacia una movilidad más moderna, eficiente y alineada con el futuro energético de Chile”, afirmó Diego Peñafiel, gerente de Marketing de Copec.

    Aaron Guerrero, emocionado, compartió su experiencia: “Cuando me llamaron para avisarme que había ganado, al principio no lo creí (…) Estoy muy agradecido de Copec. Para mí, lo que siempre ha destacado de la compañía es su servicio: la atención, la disponibilidad y la confianza que entregan cada vez que uno los necesita”.

    Copec Voltex, un socio estratégico para el desarrollo de la electromovilidad en Chile

    Con este despliegue, Copec Voltex fortalece su rol como un aliado clave del Estado y de las principales industrias en el desarrollo de infraestructura de carga eléctrica, complementando el avance del transporte público eléctrico, la logística de última milla y la transición energética de sectores productivos.

    Hoy, la red abarca todas las regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas, cubriendo zonas urbanas y rutas interurbanas estratégicas, y extendiendo la conectividad eléctrica en corredores como Copiapó–Castro, Palo Colorado y el corredor verde de O’Higgins. Esto permite que más personas, empresas y servicios públicos puedan adoptar vehículos eléctricos con menor incertidumbre respecto a la disponibilidad de carga en ruta.

    ERNESTO PANATT

    La compañía continuará expandiendo esta red durante 2026, incorporando nuevos puntos de carga en carreteras, ciudades intermedias y polos industriales, junto con mejoras en experiencia de usuario, tiempos de atención y eficiencia operativa. Entre los planes se contempla seguir potenciando la red con equipos de mayor capacidad, nuevas soluciones de carga para flotas y un sistema reforzado de monitoreo inteligente que permitirá optimizar la operación de manera continua.

