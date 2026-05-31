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    Cyber 2026: la guía definitiva para no equivocarse y aprovechar de verdad los descuentos del hogar

    El evento online más grande del año arranca este lunes 1 de junio. Te contamos en qué categorías están los mejores ahorros reales, cómo distinguir una oferta inflada de una genuina y dónde mirar primero si tu prioridad es renovar el hogar este invierno.

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    Faltan menos de 24 horas para que comience el Cyber Day 2026, que se realizará desde las 0:00 horas del lunes 1 de junio hasta las 23:59 del miércoles 3 de junio. Tres días, miles de productos y un consumidor cada vez más informado: según la Cámara de Comercio de Santiago, la edición del año pasado superó los US$ 520 millones en ventas, un crecimiento del 4,6% respecto a 2024.

    Pero hay un problema que se repite cada año: no todas las ofertas son lo que parecen. Muchas tiendas suben sus valores paulatinamente durante la segunda quincena de mayo para que el descuento de junio parezca mayor. Por eso, más que correr el lunes a la madrugada, la clave está en saber qué comprar, dónde y a qué precio real.

    Esta guía está pensada para quienes quieren aprovechar el Cyber con foco en el hogar —la categoría que históricamente concentra los descuentos más significativos en pesos absolutos— y no caer en la trampa del “70% off” sobre precio inflado.

    Las 4 reglas de oro antes de comprar

    1. Cotiza HOY, no el lunes. Registra el precio actual del producto que te interesa. Si el gráfico de precios muestra un “salto” hacia arriba esta semana, ya sabes que esa oferta del Cyber no será real.

    2. El despacho gratis vale más que un 10% extra. En comunas de la Región Metropolitana como Puente Alto, Maipú o Quilicura, el costo de envío puede ser de $10.000 o más. Una oferta con “despacho costo cero” suele ser mejor que un 10% de descuento adicional, sobre todo en productos voluminosos como lavadoras o refrigeradores.

    3. Revisa el cupo y las claves antes. Las caídas de sitios en horas peak son habituales, pero los bloqueos de tarjeta son aún más frustrantes. Verifica claves dinámicas y cupo el domingo en la noche.

    4. Compara dentro de la misma tienda. A veces el mismo refrigerador aparece con dos SKU distintos: uno con el “descuento Cyber” y otro, idéntico, con un precio regular más bajo. Pasa más seguido de lo que crees.

    Dónde están los descuentos más interesantes este Cyber

    El hogar —línea blanca, electrodomésticos, decoración e iluminación— es probablemente la categoría con mejor relación entre ahorro absoluto y necesidad real. No es lo mismo descontar 20% sobre unas zapatillas de $40.000 que sobre un refrigerador de $700.000.

    Revisando lo que ya se está publicando, Easy es una de las tiendas que está cargando fuerte en estas categorías, con su evento Cyber llegando hasta 70% off. Vale la pena entrar a mirar antes del lunes para ir armando la lista.

    1. Línea Blanca: el ahorro más grande en pesos

    Es donde más se nota un buen descuento. Una lavadora que normalmente cuesta $400.000 con un 50% off significa $200.000 menos en tu bolsillo —no hay categoría que ofrezca ese salto absoluto.

    Qué mirar:

    • Refrigeradores No Frost entre 300 y 400 litros (el dulce de los hogares chilenos)
    • Lavadoras-secadoras si vives en departamento (ahorras espacio y tiempo)
    • Cocinas a gas con 4 quemadores —son productos durables, vale la pena invertir bien una vez

    Dónde buscar: Easy tendrá hasta 50% off en la categoría Línea Blanca.

    Línea Blanca: el ahorro más grande en pesos

    Línea Blanca: el ahorro más grande en pesos
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    DESCUENTO

    %50 OFF

    EASY

    Comprar

    2. Electrodomésticos pequeños: el regalo perfecto para el invierno

    Aquí es donde más se aprovecha el “carrito impulsivo del Cyber”, pero también donde mejor se renueva la casa con poco presupuesto. Junio es ideal para sumar un aspirador robot, una freidora de aire o ese calefactor eléctrico que vienes postergando.

    Tip experto: las freidoras de aire de capacidad media (5-6 litros) son las que más bajan de precio en Cyber, porque las tiendas las usan como “producto gancho” para llevar tráfico.

    Dónde buscar: Electrodomésticos en Easy tendrán hasta 55% off.

    Electrodomésticos pequeños: el regalo perfecto para el invierno

    Electrodomésticos pequeños: el regalo perfecto para el invierno
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    DESCUENTO

    55% OFF

    EASY

    Comprar

    3. Decohogar e Iluminación: la categoría más subestimada

    Esta es la sorpresa de cada Cyber y casi nadie la mira con atención. Con la llegada del frío, cambiar una luminaria fría por una cálida, sumar textiles o renovar cortinas transforma completamente cómo se siente la casa —y con descuentos del 70% el costo es marginal.

    Qué mirar:

    • Ampolletas LED de luz cálida (2700K-3000K) para living y dormitorios
    • Lámparas de pie para rincones de lectura
    • Mantas, alfombras y cojines —el “kit invierno” en un solo viaje

    Dónde buscar: Easy estará con descuentos de hasta 70% off en iluminación y decohogar.

    Decohogar e Iluminación: la categoría más subestimada

    Decohogar e Iluminación: la categoría más subestimada
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    DESCUENTO

    70% OFF

    EASY

    Comprar

    La lista corta: 5 compras que sí valen la pena este Cyber

    Si solo vas a comprar una cosa, que sea una de estas. Son productos donde el ahorro es real, la necesidad es genuina y el invierno chileno los hace especialmente útiles:

    1. Un calefactor o estufa eléctrica eficiente — Recupera la inversión en una temporada si reemplaza una a parafina.
    2. Refrigerador No Frost si el tuyo tiene más de 10 años — La diferencia en consumo eléctrico es notoria.
    3. Aspiradora robot — Calidad/precio impresionante en Cyber, sobre todo modelos con mapeo láser.
    4. Luminarias LED para toda la casa — Inversión que se paga sola en la cuenta de la luz.
    5. Set de ropa de cama de invierno (plumón + sábanas térmicas) — Categoría donde el 70% off es habitual y real.

    Lo que NO conviene comprar en Cyber

    • Productos recién lanzados (celulares de última generación, smart TVs nuevos): los descuentos son cosméticos.
    • Cualquier cosa con “stock limitado” sin precio claro: a veces es solo presión psicológica.
    • Productos que necesitas urgente: la urgencia es la peor consejera en un Cyber.

    Cómo navegar el Cyber sin perder la cabeza

    Domingo 31 (hoy): Arma tu lista. Anota precios actuales. Revisa cupos.

    Lunes 1 (00:00 - 02:00): Es la hora con menos tráfico y más stock. Si quieres un producto muy específico (refrigerador X modelo, color Y), entra apenas comience.

    Martes 2 (todo el día): Buena ventana para electrodomésticos pequeños. Suele haber reposición de stock.

    Miércoles 3 (después de las 20:00): Los famosos “descuentos de último minuto”. Las tiendas que no cumplieron metas bajan precios. Excelente para decohogar e iluminación.

    ¿Una recomendación final? No te obsesiones con el porcentaje de descuento. Pregúntate dos cosas: ¿lo necesito? y ¿el precio final es menor a lo que pagué la última vez por algo similar? Si ambas respuestas son sí, compra. Si una es no, espera.

    El Cyber Day vuelve dos veces al año. Tu presupuesto, no.

    Para revisar todas las ofertas de Easy en este Cyber 2026, visita www.easy.cl/eventos/cyber

    Más sobre:Presentado por Easybranded-tendencias

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