Día Mundial del Sueño: Rosen invita a priorizar un buen descanso como base para una vida saludable

Este 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, una instancia global que busca sensibilizar sobre la importancia de dormir bien como pilar fundamental de la salud física, mental y emocional. La fecha invita a las personas de todo el mundo a priorizar su descanso y adoptar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

En Chile, el desafío sigue siendo importante. Más del 80% de la población no duerme entre las 7 y 9 horas recomendadas por especialistas, y menos del 30% mantiene horarios regulares de sueño durante la semana, lo que impacta directamente en la salud y bienestar de las personas. Así lo indicó el estudio realizado por la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño (SOCHIMES), publicado en marzo de 2025.

Dormir bien no solo permite recuperar energías, sino que también mejora la concentración, regula el estado de ánimo y fortalece el sistema inmunológico. En este contexto, Rosen invita a reflexionar sobre la calidad del descanso y a tomar medidas concretas para mejorarlo, comenzando por el espacio donde dormimos.

“La calidad del sueño depende en gran parte del entorno de descanso. Muchas veces pensamos sólo en el colchón, pero elementos como la almohada cumplen un rol fundamental para mantener una correcta alineación entre cabeza, cuello y columna, lo que permite evitar tensiones musculares y lograr un descanso realmente reparador”, explica Fabiola Carvajal, product manager de la marca.

Productos Rosen para potenciar el descanso

Rosen cuenta con una amplia gama de soluciones diseñadas para transformar el dormitorio en un espacio que favorezca un descanso profundo y reparador, combinando ergonomía, tecnología y confort.

Colchones ergonómicos: pensados para entregar soporte adecuado a cada tipo de cuerpo y postura, favoreciendo la correcta alineación de la columna y reduciendo los puntos de presión durante la noche.

Ropa de cama: sábanas, cubrecamas y fundas que aportan suavidad, transpirabilidad y confort, creando una sensación envolvente que ayuda a relajar el cuerpo al finalizar el día.

Bases y respaldos funcionales: diseñados para complementar el colchón y facilitar distintos momentos de descanso, como leer, relajarse o ver televisión antes de dormir.

Almohadas ergonómicas: desarrolladas para ofrecer distintos niveles de soporte, altura y adaptabilidad, permitiendo que cada persona encuentre la opción que mejor se adapte a su postura y hábitos de sueño.

Topper : Se instala sobre el colchón para aportar una capa adicional de confort y adaptabilidad. Ayuda a mejorar la sensación de suavidad, reducir puntos de presión y optimizar la experiencia de descanso sin necesidad de cambiar el colchón.

Cómo elegir la almohada correcta

Elegir una almohada adecuada es clave para mantener una postura saludable durante la noche. De acuerdo con la guía de descanso de Rosen, la elección depende principalmente de la posición en que cada persona duerme.

Dormir de lado: se recomiendan almohadas más altas y firmes, que permitan mantener la cabeza alineada con la columna.

Dormir boca arriba: lo ideal son almohadas de altura y firmeza media, que brinden soporte sin elevar demasiado el cuello.

Dormir boca abajo: se sugieren almohadas más bajas y suaves para evitar una curvatura excesiva del cuello.

Cambio constantemente de postura: una almohada de firmeza media y adaptable puede ser la mejor opción.

Además, el material también influye en la experiencia de descanso. Existen alternativas como microfibra, viscoelástica, látex o pluma, cada una con diferentes niveles de adaptabilidad, ventilación y soporte.

La product manager de Rosen explica que cuentan con diferentes tecnologías que permiten hacer que el descanso sea más placentero, dentro de ellas se encuentran:

Technogel Almohadas : Contiene una lámina de gel que ayudan a una sensación más fresca y confortable

Almohadas con cobre, de nuestra línea Copper Health : aportan protección antialérgica eliminando bacterias y ácaros.

Viscorest Almohada : incorpora aromaterapia con flor de azahar que aporta una sensación de relajación, además de contar con un diseño que permite regular la altura.

Adicionalmente, Carvajal recomienda revisar el estado de las almohadas periódicamente, ya que dependiendo de su material pueden necesitar reemplazo entre uno y cuatro años para mantener sus propiedades de soporte y confort.

Más allá de la cama: hábitos que favorecen el sueño

Desde Rosen enfatizan que un buen descanso no depende únicamente de los productos que utilizamos, sino también de los hábitos diarios. Mantener horarios regulares para dormir y despertar, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y crear un ambiente tranquilo y ordenado en la habitación son factores clave para mejorar la calidad del sueño.

Rutinas para dormir mejor.

Asimismo, incorporar ejercicios de relajación o estiramientos suaves antes de dormir puede ayudar a preparar el cuerpo y la mente para un descanso más profundo.

En el marco del Día Mundial del Sueño, Rosen invita a las personas a reconocer el descanso como una inversión en bienestar, comenzando por pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia en la salud y la calidad de vida.