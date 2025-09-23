SUSCRÍBETE
Diseño, tecnología y sostenibilidad: los pilares de Opel para conquistar al consumidor chileno

La marca alemana celebra seis décadas en Chile con una estrategia que busca consolidar su presencia en un mercado altamente competitivo.

Martín CifuentesPor 
Martín Cifuentes
Paulina Sanhueza, brand manager de Opel en Chile. Ramiro Gonzalez Orell

En un escenario donde más de 80 marcas y cerca de 1.400 modelos compiten por la atención del consumidor chileno, Opel proyecta su crecimiento en el país con una propuesta que mira hacia el futuro sin perder de vista su identidad. “Ser diferentes, pero a la vez relevantes y consistentes con lo que el consumidor quiere es la clave en un mercado tan saturado”, afirma Paulina Sanhueza, brand manager de Opel en Chile.

Frente a ese desafío, Opel busca posicionarse como una marca “auténticamente europea”, que combina ingeniería alemana, diseño de vanguardia y tecnología aplicada, pero con una propuesta de valor más accesible que otras marcas premium del mismo origen. “El nuevo Grandland es el mejor ejemplo de eso”, comenta Sanhueza. Este modelo, recientemente lanzado en Chile con motorización híbrida, destaca por su diseño frontal distintivo, una cabina moderna y funcional, y una experiencia de conducción que equilibra eficiencia y confort.

El Mokka forma parte de los lanzamientos estratégicos de la marca en este 2025.

Hoy, la estrategia de la marca se concentra en el segmento SUV, con modelos como Mokka, Grandland y Crossland. El Corsa, por su parte, sigue siendo el emblema de Opel en Chile, representando el 30% de sus ventas y ocupando casi el 5% de participación en su segmento.

Para este año, Opel proyecta un ciclo de lanzamientos clave. “Hemos renovado el Mokka y el Grandland, que reflejan la nueva identidad de Opel, y sumaremos el nuevo Crossland, que será clave para ampliar nuestra participación en el segmento SUV”, adelanta.

El Grandland destaca por su diseño, cabina moderna, y una experiencia de conducción que mezcla eficiencia y confort.

Aunque el foco está puesto en el futuro, la ejecutiva también reconoce que el vínculo con el consumidor chileno se ha construido sobre una base sólida. “Nuestra trayectoria en el país es un activo único, con más de 60 años que nos han permitido acompañar a generaciones de clientes. Esa confianza proyecta una experiencia de marca cercana y con visión de futuro”, afirma.

Un consumidor más consciente y conectado

La ejecutiva destaca que el cliente chileno hoy es más exigente, informado y consciente de sus decisiones. “Priorizan la conectividad, el diseño con identidad y, cada vez más, el impacto ambiental de sus elecciones”, señala. Esta tendencia se refleja en cifras: según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), uno de cada diez vehículos nuevos vendidos en el país durante 2025 cuenta con motorizaciones de nuevas energías.

Opel fue pionera en electrificación a nivel global. En Chile, la marca avanza gradualmente en esa dirección, adaptándose al ritmo del mercado local. “Estamos trabajando para incorporar estas motorizaciones, con foco en sostenibilidad y eficiencia, pero entendiendo las necesidades de nuestros clientes y el ritmo de adopción de estas tecnologías”, explica la ejecutiva.

El nuevo Crossland será clave para ampliar la participación de la marca en el segmento SUV.

El consumidor actual espera más que movilidad: tecnología, confort y eficiencia son parte de la experiencia que hoy se valora. En diseño, también hay una evolución, donde se busca cada vez más la estética moderna y funcional, con materiales sostenibles.

Después de seis décadas en el país, Opel se prepara para una nueva etapa, marcada por la evolución del mercado, el cambio en las expectativas del consumidor y una estrategia que busca consolidar su identidad y su conexión con los chilenos. Cuando se le pide definir ese vínculo en una sola palabra, Paulina Sanhueza no lo duda: legado. “Es lo que nos ha permitido construir una historia de seis décadas, adaptarnos y seguir creciendo, y también es la base sobre la cual queremos proyectar nuestro futuro en el país”, concluye.

