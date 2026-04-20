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    El desafío del e-waste en Chile suma una nueva red de 165 puntos de reciclaje

    Chile genera cerca de 11 kilos de residuos electrónicos por persona al año, una cifra que seguirá creciendo. En un escenario donde solo el 3,2% se recolecta formalmente, la nueva red de puntos de reciclaje en tiendas de una compañía telefónica busca facilitar su correcta disposición, con acceso libre y gratuito desde Arica a Punta Arenas.

     

    El crecimiento de los residuos electrónicos dejó de ser una tendencia para convertirse en un problema estructural. A nivel global, ya se generan más de 62 millones de toneladas de e-waste al año, según el Informe Mundial de Residuos Electrónicos 2024 de Naciones Unidas, una cifra que crece a un ritmo tres veces mayor que otros desechos.

    Chile no es ajeno a este fenómeno. Actualmente produce alrededor de 11 kilos por habitante, lo que lo posiciona como uno de los países que más genera este tipo de residuos en la región, y las proyecciones indican que esa cifra podría aumentar a 14 kilos per cápita hacia 2027, con un 45% proveniente de dispositivos pequeños, como celulares. A nivel doméstico, además, se estima que existen cerca de 40 aparatos electrónicos acumulados por hogar.

    El desafío del e-waste en Chile suma una nueva red de 165 puntos de reciclaje

    El desafío no solo está en el volumen, sino también en su gestión: en Chile apenas se recolecta formalmente un 3,2% de estos residuos, lo que evidencia una brecha importante en infraestructura y acceso a puntos de reciclaje.

    El foco está precisamente en resolver esa brecha: la falta de alternativas simples y cercanas para disponer correctamente de estos residuos. Según datos de Fundación Chile, el aumento del e-waste en el país estará impulsado principalmente por dispositivos de menor tamaño, que son también los más masivos y los que con mayor frecuencia terminan olvidados en cajones o desechados sin tratamiento adecuado.

    En este escenario, WOM, puso en marcha una red de reciclaje electrónico con 165 puntos habilitados a lo largo del país, desde Arica a Punta Arenas, orientada precisamente a ese tipo de equipos que suelen acumularse en los hogares. La iniciativa permite reciclar celulares, tablets, cargadores, audífonos, smartwatches, parlantes móviles e incluso consolas portátiles, de forma gratuita y sin necesidad de ser cliente.

    “En WOM creemos que la conectividad también implica responsabilidad con el entorno. Esta iniciativa busca facilitar que las personas, sea o no cliente de la compañía, puedan reciclar sus dispositivos sin uso de forma simple y accesible, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos en Chile”, afirma

    Valeria Andía, gerente de Sostenibilidad de la compañía

    Uno de los elementos clave del programa es su carácter abierto. No tiene costo, no exige inscripción ni pertenecer a una compañía específica, y funciona bajo una lógica de logística inversa: las personas entregan sus equipos en desuso en tiendas, donde luego son derivados a procesos de reparación, reutilización, reciclaje o disposición final de manera trazable.

    Entre los dispositivos aceptados se incluyen celulares, tablets, cargadores, audífonos, smartwatches, parlantes inalámbricos y consolas como Nintendo Switch. Por razones de seguridad, no se reciben equipos con baterías en mal estado ni aparatos de mayor tamaño como televisores o computadores.

    El potencial de este tipo de iniciativas es relevante. Se estima que hasta un 72% de los materiales de un dispositivo electrónico son reciclables, incluyendo plásticos, metales, cobre, aluminio e incluso oro, mientras que cerca de un 25% de sus componentes pueden ser reutilizados, lo que permite recuperar valor y reducir la presión sobre recursos naturales.

    La red contempla cobertura nacional con 165 tiendas operativas, recepción de dispositivos electrónicos pequeños de uso diario y un sistema que permite procesar equipos para su valorización, en un contexto donde estos residuos representan el flujo de desechos de mayor crecimiento a nivel mundial y donde la tasa de reciclaje sigue siendo marginal en el país.

    Más sobre:e-wastereciclajeazerta

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