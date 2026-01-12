Julio Rojas: “La IA es el fenómeno más disruptivo que hemos experimentado como especie humana”

Julio Rojas, autor del exitoso podcast “Caso 63″, que ha recorrido el mundo gracias a sus distintas adaptaciones, divide su vida en tres capítulos: el primero, el del adolescente que escribe cuentos de realismo mágico. El segundo, el odontólogo de profesión, que durante varios años ejerció en el sistema público, específicamente en la urgencia del Hospital del Salvador, donde encontró la inspiración para su tercera etapa, la de escritor, primero de guiones de películas -como la premiada “La vida de los peces”, y luego de ciencia ficción.

¿Qué llevó a un profesional de la medicina a cambiar su ruta para dedicarse a escribir sobre historias que van más allá de la realidad, como “Caso 63″?

“En un momento salgo completamente de la caja en la que estaba y pienso: ¿a quién quiero engañar? Siempre me ha gustado la ciencia ficción", dice Rojas en la siguiente conversación con Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, que forma parte del último capítulo de Mentes Libres.

Un diálogo donde el escritor, guionista y ahora también consultor de inteligencia artificial y disrupción digital habla de un “mundo mágico” que vendrá para el futuro de la mano de la IA, que califica como “el fenómeno más disruptivo que hemos experimentado como especie humana”.