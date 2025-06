Nueva paleta de colores y más productos: Sergio Arias regresa a Rosen con un enfoque más transversal

Sergio Arias se ha dedicado a vestir hombres durante más de treinta años y su nombre ya es una firma en el mundo de la sastrería, por sus líneas pulidas y cuidado por los detalles. Ahora, tres años después de haber incursionado por primera vez junto a Rosen, cuando reinterpretó sus propios códigos de moda masculina y los llevó a la ropa de cama, vuelve con una colección que lo lleva más allá.

El lenguaje es el mismo, sobrio y elegante, con colores y texturas que responden a sus propias necesidades: esta vez hay una diferencia y la colección se expande. Según el diseñador, una de las grandes motivaciones para la marca era que el público masculino entrara a sus tiendas y dejara de ser algo que hicieran mayoritariamente mujeres.

El diseñador y Rosen optaron por una propuesta transversal que piensa en distintos cuerpos, gustos y espacios.

Pero los números hablaron por sí solos y sugiere que un 70% de las 25 mil piezas adquiridas de su primera colección fueron compradas por hombres, un 20% por mujeres y el restante 10% por público general. “Sigue teniendo ese toque masculino que me gusta, pero pensé también en ese porcentaje de mujeres que quisieron comprar mi primera colección”, plantea.

Tal como su primer lanzamiento, esta colección nace de su propia inquietud. “Soy hombre soltero, vivo solo y todo lo que encontraba en el mercado era de color blanco o gris claro”, recuerda. Fue esa falta la que lo llevó a imaginar un producto que se acercara a él, que trajera los códigos con que trabajaba desde hace décadas.

El diseño de la nueva colección nace de la vida cotidiana, sin perder la identidad de la firma.

“La ropa de cama ha estado históricamente ligada a lo femenino, así que esa idea de que el hombre eligiera las suyas, sigue siendo para muchos algo raro y eso ya está cambiando”, afirma.

Vestir la cama

La colaboración entre el diseñador y Rosen fue una propuesta propia, que surgió por el vínculo de Arias con la marca y sus ejecutivos. “Le comenté esta idea a Agustín Alfonso -gerente general-, con quien tengo una buena amistad, e inmediatamente me dijo ‘hagámoslo’”, cuenta. Desde entonces, trabajó estrechamente con Katalina Singer y Fabiola Carvajal del equipo de Rosen, en un proceso profundamente colaborativo.

El lanzamiento de la colección contó con reconocidas personalidades cercanas al diseñador.

Desde Rosen, destacan que esta alianza es una manera concreta de impulsar el talento chileno a través del diseño. “La propuesta de Sergio Arias, con su dominio de la sastrería, nos permitió abrir un nuevo lenguaje dentro de nuestra categoría de descanso: más sofisticado, personal y funcional”, afirma Fabiola Carvajal, product manager de la marca.

La primera colección, dice Arias, “fue una locura validada”. “Aunque tenga años en el mundo de la moda, sentí que estaba dando una prueba de grado”, agrega entre risas. “Tenía que demostrar que podía traducir lo que hacía con los trajes al mundo del descanso, y fue desafiante, pero también adrenalínico”, recuerda.

El evento fue conducido por Martín Cárcamo, amigo del sastre y que ha vestido en diversas ocasiones trajes confeccionados por Arias.

Parte del éxito, sugiere, estuvo en los detalles: costuras que recuerdan a solapas, botones inspirados en camisas y terminaciones que evocan la estructura de una chaqueta. “No es una línea de cama decorativa... Es ropa pensada con la misma lógica de la confección”, sugiere.

“El concepto no era simplemente ‘hacer’ una cama, sino ‘vestir’ una cama”, resume Arias. Eso sí, el diseñador dice que existen matices. “Cuando te vistes, eliges cómo mostrarte al mundo, pero cuando vistes tu cama, decides cómo quieres descansar y también eso habla de ti”, propone.

Una propuesta transversal

En su segunda colección, la apuesta crece. Hay colores que continúan, como el celeste, “que es el color más usado en camisas después del blanco, por lo que está en nuestro ADN masculino y fue el motivo para continuarlo”.

Los colores nuevos que se agregan en esta colección son el blanco invierno y el arena, que utilizan algodón Suvin de 400 hilos, de confección portuguesa y terminaciones inspiradas en la sastrería tradicional.

Con colores sobrios, telas nobles y un enfoque autoral, la propuesta se aleja de lo ornamental y mantiene su elegancia.

Pero no todo fue estética. “También hablé con muchas mujeres que me dijeron ‘Por fin alguien hizo sábanas que no fueran con borlas o bordados’... Entonces, esto también es para ellas”, sugiere. “Es una colección más transversal... No deja de tener mi sello, pero puede habitar en distintos ambientes y usuarios, así que eso me parece una evolución”, añade.

Para la firma de descanso, esta colaboración también representa una forma concreta de proyectar el diseño chileno desde una marca con presencia nacional. “Creemos que el diseño local tiene un potencial enorme y muchas veces poco visibilizado”, apunta la product manager. “Como marca chilena, nos sentimos responsables de abrir espacios donde ese talento pueda desarrollarse, conectarse con nuevos públicos y consolidarse comercialmente”, destaca Carvajal.

A esta nueva colección del diseñador se integran toallas, con lo que busca expandirse a otras áreas del vestir.

Sergio Arias dice que espera seguir colaborando con la empresa en el futuro. No descarta una tercera colección de ropa de cama, y también expandirse a otros sectores, como al interiorismo, muebles, textiles decorativos o pijamas. “Me encanta la idea de vestir el dormitorio completo, que haya una narrativa estética coherente y honesta, como la que uno espera de la ropa que usa en el día a día”, comenta.

Además, subrayan que la colaboración fue profunda y participativa. “Desde el inicio, Sergio estuvo involucrado en cada etapa del proceso: conceptualización, selección de materiales, diseño de cortes, paleta de colores y texturas... su sensibilidad estética y su enfoque en los detalles se alinearon completamente con nuestro objetivo de calidad y confort”, plantea Carvajal, quien añade que “esta colección es un fiel reflejo de lo que sucede cuando el diseño de autor conversa con la experiencia Rosen”.

“La relación con Rosen parece ir en esa dirección”, sugiere Arias. “La marca dio sus primeros pasos como referencia en colchones y camas, pero se expandió a categorías como muebles, decoración, terrazas, mascotas, público joven e incluso niños: van un paso adelante siempre y eso es algo que les admiro y reconozco profundamente”, finaliza.