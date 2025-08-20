Rosen es reconocido en “50 líderes que están transformando el país”

El liderazgo es clave para el desarrollo organizacional y, en Chile, de la mano de los nuevos líderes, está cambiando. Así lo deja en claro el libro “50 líderes que están transformando el país”, presentado por ManpowerGroup y que recoge los testimonios de los ejecutivos encargados del devenir de diversas empresas. En el texto, Agustín Alfonso, gerente general de Rosen, fue reconocido por su visión de futuro, compromiso con la sostenibilidad y foco en el talento humano.

Con más de seis décadas en el mercado local, la empresa destacó por integrar innovación tecnológica, estrategia de sostenibilidad y gestión de talento como principales pilares de su propósito empresarial. “Es un tremendo honor y un reconocimiento a la trayectoria y trabajo de cada una de las personas que conforman Rosen, porque ser una marca con propósito es el sello que imprimimos día a día”, apuntó Alfonso previo a la ceremonia “Talent, Technology & Leadership”, en la que se lanzó el texto.

La jornada, que se realizó en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, reunió a más de 500 asistentes y tuvo como speaker al exastronauta de la Nasa Terry Virts, quien habló sobre la inspiración, liderazgo y gestión de la incertidumbre durante su permanencia en la agencia.

Tecnología y sostenibilidad

Para Rosen, la transformación digital y la inteligencia artificial no son amenazas, sino herramientas que fortalecen la eficiencia y la calidad de vida. “La vemos como una manera virtuosa de hacer que el trabajo sea más ágil y efectivo, lo que se traduce en mejores productos y también en bienestar para nuestra gente”, planteó Agustín Alfonso, gerente general de Rosen.

Según Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile, Agustín Alfonso, su par de Rosen, encarna los tres pilares que buscaban: gobernanza, transformación de equipos e inspiración.

Así como el texto busca proyectar el futuro del trabajo, Rosen se posiciona como una empresa que pone a las personas en el centro. “Las empresas somos personas y trabajamos para que quienes conforman la organización puedan crecer, desarrollarse y proyectarse en el tiempo: no queremos que vean solo un lugar de trabajo, sino un espacio de crecimiento y desarrollo”, aseguró.

Liderazgo inspirador

Este reconocimiento a Rosen entre los “50 líderes que están transformando el país”, se enmarca en una trilogía editorial que ManpowerGroup ha impulsado en los últimos años, y así lo hicieron previamente con una edición dedicada a mujeres líderes en RR.HH y otra sobre CIO’s que transforman la tecnología en Chile.

Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile, resaltó la presencia de Alfonso. “Es un reconocimiento al liderazgo chileno, que destaca por ser colaborativo, compasivo y resiliente, incluso en medio de todos los cambios que hemos vivido durante los últimos años”, comentó durante el lanzamiento.

Agustín Alfonso recibió el reconocimiento frente a más de 500 personas y asistentes representantes de distintos sectores.

Según el ejecutivo, la inclusión de Rosen responde a que su CEO “calzaba con los tres puntos que buscábamos: gobernanza, transformación de equipos e inspiración”. ”Es importante porque el liderazgo se tiene que agradecer y las personas tienen que sentirse parte de una organización”, planteó.

Para Gamero, las visiones que recogieron coinciden en que la tecnología es un motor de cambio positivo. “Cuando hablamos de la IA creemos que no viene a eliminar trabajos, sino a cambiar la forma en que los hacemos, ayudándonos a ser más productivos”, puntualizó.