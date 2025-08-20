SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Rosen es reconocido en “50 líderes que están transformando el país”

En el lanzamiento del libro de ManpowerGroup, el gerente general de la empresa, Agustín Alfonso, fue distinguido por su visión estratégica en sostenibilidad, innovación tecnológica y gestión de talento, que hoy definen el rumbo de la compañía y su rol para el futuro del trabajo en el país.

Martín CifuentesPor 
Martín Cifuentes

El liderazgo es clave para el desarrollo organizacional y, en Chile, de la mano de los nuevos líderes, está cambiando. Así lo deja en claro el libro “50 líderes que están transformando el país”, presentado por ManpowerGroup y que recoge los testimonios de los ejecutivos encargados del devenir de diversas empresas. En el texto, Agustín Alfonso, gerente general de Rosen, fue reconocido por su visión de futuro, compromiso con la sostenibilidad y foco en el talento humano.

Con más de seis décadas en el mercado local, la empresa destacó por integrar innovación tecnológica, estrategia de sostenibilidad y gestión de talento como principales pilares de su propósito empresarial. “Es un tremendo honor y un reconocimiento a la trayectoria y trabajo de cada una de las personas que conforman Rosen, porque ser una marca con propósito es el sello que imprimimos día a día”, apuntó Alfonso previo a la ceremonia “Talent, Technology & Leadership”, en la que se lanzó el texto.

Fotografía de eventos corporativos o institucionales para publicación, en medios digitales, difusión de presna, redes interempresas o medios impresos. Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

La jornada, que se realizó en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, reunió a más de 500 asistentes y tuvo como speaker al exastronauta de la Nasa Terry Virts, quien habló sobre la inspiración, liderazgo y gestión de la incertidumbre durante su permanencia en la agencia.

Tecnología y sostenibilidad

Para Rosen, la transformación digital y la inteligencia artificial no son amenazas, sino herramientas que fortalecen la eficiencia y la calidad de vida. “La vemos como una manera virtuosa de hacer que el trabajo sea más ágil y efectivo, lo que se traduce en mejores productos y también en bienestar para nuestra gente”, planteó Agustín Alfonso, gerente general de Rosen.

Según Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile, Agustín Alfonso, su par de Rosen, encarna los tres pilares que buscaban: gobernanza, transformación de equipos e inspiración. Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

Así como el texto busca proyectar el futuro del trabajo, Rosen se posiciona como una empresa que pone a las personas en el centro. “Las empresas somos personas y trabajamos para que quienes conforman la organización puedan crecer, desarrollarse y proyectarse en el tiempo: no queremos que vean solo un lugar de trabajo, sino un espacio de crecimiento y desarrollo”, aseguró.

Liderazgo inspirador

Este reconocimiento a Rosen entre los “50 líderes que están transformando el país”, se enmarca en una trilogía editorial que ManpowerGroup ha impulsado en los últimos años, y así lo hicieron previamente con una edición dedicada a mujeres líderes en RR.HH y otra sobre CIO’s que transforman la tecnología en Chile.

Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile, resaltó la presencia de Alfonso. “Es un reconocimiento al liderazgo chileno, que destaca por ser colaborativo, compasivo y resiliente, incluso en medio de todos los cambios que hemos vivido durante los últimos años”, comentó durante el lanzamiento.

Agustín Alfonso recibió el reconocimiento frente a más de 500 personas y asistentes representantes de distintos sectores. Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

Según el ejecutivo, la inclusión de Rosen responde a que su CEO “calzaba con los tres puntos que buscábamos: gobernanza, transformación de equipos e inspiración”. ”Es importante porque el liderazgo se tiene que agradecer y las personas tienen que sentirse parte de una organización”, planteó.

Para Gamero, las visiones que recogieron coinciden en que la tecnología es un motor de cambio positivo. “Cuando hablamos de la IA creemos que no viene a eliminar trabajos, sino a cambiar la forma en que los hacemos, ayudándonos a ser más productivos”, puntualizó.

Más sobre:Presentado por Rosen

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Servicios

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan
Chile

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú
Negocios

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Derrota para opositores de proyecto en Viña del Mar: se rechazan reclamaciones contra iniciativa de Copec en Las Salinas

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel
Finde

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”
Cultura y entretención

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro