San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

San Francisco de Loncomilla está de celebración al cumplir 50 años de historia, un hito que marca medio siglo llevando a la mesa de los chilenos no solo postres helados, sino también momentos de felicidad, calidad y sabor inigualable. Para celebrar este aniversario tan significativo, San Francisco ha presentado su campaña “La felicidad viene en color amarillo”, con una serie de emocionantes sorpresas y nuevos productos.

La felicidad viene en color amarillo: Un aniversario con sabor a viaje

Como agradecimiento por el cariño y la preferencia de sus consumidores a lo largo de cinco décadas, la marca ha lanzado un gran concurso con premios que invitan a celebrar a lo grande y vivir experiencias inolvidables.

Los participantes podrán ganar un increíble viaje doble a uno de estos tres destinos soñados, seleccionados por su rica cultura y belleza: Río de Janeiro, Lima o Buenos Aires. Esta iniciativa busca retribuir la alegría que la marca ha recibido de sus clientes.

Participar es muy sencillo y cualquier compra puede ser la llave: solo se debe comprar un producto San Francisco, visitar la página www.concursosanfco50anos.cl y registrar los datos solicitados. Es una oportunidad única para celebrar estos 50 años de historia con una aventura más allá de las fronteras chilenas.

Novedades y el regreso de un favorito clásico

La celebración del aniversario también se traduce en una mezcla de innovación en formatos y el rescate de los sabores más queridos por la comunidad.

San Francisco sorprende al mercado lanzando un nuevo formato individual de 140 ml que mantiene lo rico y clásico de sus cassatas amarillas: helado, salsa y merengue. Una presentación nunca antes vista en la marca, ideal para quienes buscan un postre premium y de alta calidad para disfrutar sin compromiso en cualquier momento y lugar. Este práctico formato se lanza con sus dos sabores icónicos y tan queridos por los chilenos: el cremoso y tradicional Papayas a la Crema y el sofisticado y elegante Suspiro Limeño.

Además, respondiendo al llamado de su comunidad en redes sociales, la marca ha traído de vuelta un favorito muy extrañado: el postre helado de Pie de Limón, a través de la combinación perfecta de acidez cítrica, dulzura equilibrada y cremosidad. Este postre regresa en su formato cassata, listo para deleitar a una nueva generación y a quienes todos lo recuerdan.

Todos los nuevos productos ya se pueden encontrar en los principales supermercados y minimarkets a lo largo de todo Chile. San Francisco invita a todos a unirse a esta gran celebración, no te quedes fuera!