BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Siemens reúne a líderes globales y nacionales para proyectar el nuevo ciclo de transformación energética y minera desde Chile

    El “Seminario Visión 360: De la Innovación a la Acción” congregó a ejecutivos, académicos y representantes gremiales para analizar los desafíos estructurales de la transición hacia sistemas energéticos más inteligentes y una minería cada vez más digital, eficiente y sostenible.

     

    En un escenario donde la transición energética y la transformación tecnológica de la energía y la minería definen la competitividad futura de las economías, Siemens Chile convocó, este mes, a un selecto grupo de líderes empresariales, gremiales y académicos al Seminario Visión 360: De la Innovación a la Acción, realizado en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago.

    El encuentro se consolidó como una plataforma de diálogo de alto nivel que abordó los principales retos y oportunidades que enfrenta el país para acelerar su desarrollo sostenible a partir de la innovación, la automatización y la digitalización de las industrias de energía y minería, dos sectores que sustentan el crecimiento estructural de la economía chilena y que son esenciales para cumplir los compromisos globales de descarbonización.

    El evento contó con la participación de Stephan May, CEO Electrification & Automation de Siemens; Lamine Jendoubi, Global Head of Sales, Electrification & Automation, y Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica (sin Brasil), y Christian Candela, CEO de Siemens Chile.

    En su presentación principal, Stephan May destacó la sólida posición de Chile para satisfacer la creciente demanda mundial de minerales críticos, señalando que el país, como el mayor exportador de cobre del mundo y un productor líder de litio, desempeña un papel central en la transición verde global. Explicó que esta base respalda la ambición más amplia de Chile en la transición energética y su potencial para evolucionar hacia un centro tecnológico en la región.

    “El impulso de Chile en energías renovables, almacenamiento de energía e hidrógeno verde muestra cómo la electrificación, la automatización y la digitalización pueden generar un valor real para la industria”, afirmó. May subrayó además que, con tecnologías avanzadas y una estrecha colaboración con socios locales, es posible reducir las emisiones, mejorar la productividad, fortalecer la competitividad de Chile y crear empleos locales.

    Tras su intervención, se desarrollaron dos paneles estratégicos. El primero, “Energía Inteligente: diseñando la red entre tecnología, industria y sociedad”, reunió a Olivia Heuts, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec, Juan Villavicencio, Gerente General & Managing Director Renewables & Batteries, ENGIE Chile., y Felipe Pezo, Director General LATAM, Grenergy, con la moderación de Christian Candela, CEO de Siemens Chile. El segundo, “Minería del ahora: energía limpia, datos inteligentes y crecimiento sostenible”, contó con la participación de Mario Larenas, Country Manager Chile, Freeport-McMoRan., Juan Ignacio Díaz, Presidente y CEO de International Copper Association, y Gina Ocqueteau, Presidenta del directorio de SQM, moderado por Juan Pablo Schaeffer, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American.

    Para Christian Candela, CEO de Siemens Chile, este tipo de encuentros resultan necesarios para articular visiones compartidas y acelerar la adopción de soluciones tecnológicas que impulsen la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones.

    “Chile representa cerca del 25% del interés estratégico de Siemens en Latinoamérica, gracias a su estabilidad institucional, su ecosistema innovador y su compromiso con la sostenibilidad”, destacó.

    “Siempre hemos trabajado para ser un aliado importante para avanzar hacia un desarrollo más competitivo. Nuestro crecimiento global, de más del 300% en los últimos cinco años, reafirma el valor de estas alianzas y la oportunidad que tiene el país de seguir liderando la transformación energética y minera en la región”, agregó el CEO.

    El escenario para entender el presente y anticipar el futuro

    A lo largo del encuentro, la conversación destacó que los próximos años serán un punto de inflexión para las industrias energética y minera a nivel global. Se proyecta que hacia 2050 el mundo requerirá duplicar su consumo de energía, impulsado por la electrificación masiva del transporte, las ciudades y la industria. Este cambio estará acompañado por una triplicación de la generación de Energía Renovable No Convencional (ERNC) y una duplicación de la capacidad de las redes eléctricas al año 2035, condiciones indispensables para sostener la transición hacia una economía baja en carbono.

    En ese contexto, Chile se perfila como un protagonista regional. Se estima que hacia 2030 el país alcanzará una capacidad instalada de 25 GW en proyectos de hidrógeno verde, consolidándose como un productor competitivo en el mundo. En paralelo, la demanda energética del sector minero nacional aumentará un 31% al 2034, lo que exigirá avanzar en soluciones de eficiencia, automatización y almacenamiento para mantener la competitividad y reducir emisiones.

    A escala global, la minería enfrenta una transformación estructural sin precedentes, con una inversión proyectada de 5,4 billones de dólares en CAPEX y la necesidad de incorporar cerca de 270 gigavatios de capacidad energética adicional para descarbonizar completamente la industria.

    Bajo este panorama, Siemens reafirmó su compromiso con el desarrollo de infraestructura inteligente y sostenible en Chile y la región, fortaleciendo su rol como socio estratégico para acelerar la transición hacia una matriz energética más limpia, resiliente y digitalizada. Desde Chile, la compañía impulsa una visión que une innovación y acción, conectando a los líderes que hoy construyen las industrias del mañana.

    Más sobre:branded pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Alerta roja en Valparaíso: activan mensajería SAE para evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre
    Negocios

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile