Un conjunto deportivo que cumple dentro y fuera del gimnasio

Probé durante varios días el conjunto Optime de adidas, el peto y la calza en lila pastel, y descubrí que la ropa de entrenamiento puede acompañarte mucho más allá del gimnasio. Desde tus rutinas más exigentes hasta un café después de entrenar, este nuevo set funciona igual de bien en ambos mundos.

Por 
Daniela Palavicino

El conjunto cuenta con cobertura Squat Proof confeccionado con material Adimove 2.0 y tecnología Lycra Sport ®, una combinación que ofrece elasticidad en cuatro direcciones y asegura que la tela se mantenga opaca al estirarse. En palabras simples: puedes hacer sentadillas sin preocuparte de que se transparenten.

La primera vez que me lo puse, noté la diferencia. El peto entrega sujeción sin generar molestias ni marcas incómodas, mientras que la calza tiene cintura alta y se ajusta al cuerpo sin apretar ni quedar suelta. Lo que permite que para los ejercicios que requieren flexibilidad, como sentadillas o estocadas, puedas moverte con libertad y total confianza. Probé el conjunto durante mis rutinas de pierna, tren superior y cardio, y en todas me sorprendió lo estable que permanece la tela: no se desliza y no se enrolla (olvídense de estar ajustándose la ropa entre series).

Entrenar sin preocuparse por el sudor

Los entrenamientos de pierna son los que más me exigen, por eso elijo ropa que me haga sentir cómoda y segura. Este conjunto incorpora tecnología climacool, que absorbe la transpiración y seca rápido la tela. Durante toda la rutina mantuve una sensación de frescura, la ropa no se me pegó y tampoco se sintió pesada. En resumen entrenar fue muy cómodo, no tuve que preocuparme si es que la tela se marcaba o si aparecían ratros de sudor. Entrené con mucha confianza.

Un detalle práctico: la calza tiene un bolsillo lateral que permite llevar lo esencial, como el celular, la llaves del casillero o los audífonos, sin necesidad de andar con un bolso extra dentro del gimnasio.

En cuanto al peto, trae copas removibles para que puedas usarlas o retirarlas según te acomode, o simplemente sacarlas al momento de lavar la prenda.

Del gym al café, sin escalas

¿Salir después de entrenar? Totalmente. Yo siempre entreno por la mañana y, cuando puedo, me gusta pasar por un matcha o un café después del gym. Como el tono lila pastel está full en tendencia, hace que este set funcione igual de bien dentro y fuera del gimnasio, sin necesidad de cambiarte. Además, al ser una tela ligera y de secado rápido, no hay que preocuparse por nada más que disfrutar del momento. En mi caso lo combiné con un polerón oversize, y como las calzas tienen las tres franjas clásicas de adidas, se veía increíble.

Veredicto final

Después de probar el set Optime de adidas, queda claro que cumple lo que promete: es la combinación perfecta entre funcionalidad y estilo. Mejora totalmente la experiencia del entrenamiento, ya que la tela aporta comodidad en tus entrenamientos y se adapta a tu vida diaria sin problemas, entregando una sensación de confianza. Por otro lado, el color lila está totalmente en tendencia lo que hace que puedas llevar un estilo que estará muy de moda durante esta nueva temporada.

Si esto es lo que buscas, lo puedes encontrar aquí.

