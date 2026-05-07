Entradas por jornada ya disponibles en vendimialastarria.cl

Bajo la consigna de “Urbana, justa y necesaria”, la tradicional cultura del vino chileno llega por primera vez al centro de Santiago con Vendimia Lastarria, hito festivo que se desarrollará durante tres días en la Explanada del Centro Cultural GAM. La cita será los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 y contará con la participación de más de 50 viñas provenientes de 8 de los principales valles vitivinícolas del país.

El evento, que cuenta con el respaldo y la participación de organizaciones como Comercio Justo, la Universidad Católica del Maule y el Museo de Cauquenes, entre otras, ofrecerá cuatro experiencias distintas que se complementan dentro del mismo recinto, cada una orientada a conectar al visitante con una dimensión diferente de la cultura del vino chileno:

¡Vendimia Lastarria llega por primera vez al GAM!

Área Gastronómica: Ofrecerá degustación de vinos premium de 50 viñas, cervezas artesanales, maridajes y productos sellados para llevar.

Área Interactiva: Los asistentes podrán recorrer una expo sobre la industria vitivinícola, participar en conversatorios con expertos, asistir a presentaciones de enólogos y conocer los secretos de la fabricación del vino en nuestro país.

Área de Emprendimiento: Incluirá accesorios y productos relacionados con la cultura del vino, incluyendo artesanía, diseño regional y charcutería tradicional, entre otras sorpresas.

Área Escénica: Contará con secciones AM familiares de “DJ Shool” y varios DJ sets de “Vinos & Vinilos, maridaje musical” a cargo de Void y The Loft, dirigido por el destacado artista Patricio Salinas, agrupaciones de música contemporánea y jazz de Núcleo de Estudio dirigido por el maestro Cristian Gálvez.

Algunas actividades tendrán lugar en paralelo, como entre otras los conversatorios “Realidad de la Industria del Vino Chileno hoy” y “Ciudades y Universidades por el Comercio Justo como agentes de cambio”, en Casa O de Lastarria, que contarán con la presencia de importantes figuras del mundo académico y empresarial. Estas actividades tienen cupos limitados, por lo que quienes estén interesados en participar deben escribir cuanto antes al correo: contacto@vendimialastarria.cl.

Se trata de una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de más de 50 viñas nacionales, en un ambiente festivo original que busca instalar los sonidos y sabores de Chile en el corazón de Santiago: un ejercicio del sincretismo cultural transformado en experiencia (y goce) de los sentidos.

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