SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    ¡Vendimia Lastarria llega por primera vez al GAM!

    Una expo con más de 50 viñas provenientes de 8 valles, en tres días de fiesta, mostos y arte en el corazón de Santiago: así será la primera edición de Vendimia Lastarria, del 15 al 17 de mayo en la Explanada del GAM, una experiencia temática en torno a la degustación, la industria y la cultura del vino.

     
    ¡Vendimia Lastarria llega por primera vez al GAM!

    Entradas por jornada ya disponibles en vendimialastarria.cl

    Bajo la consigna de “Urbana, justa y necesaria”, la tradicional cultura del vino chileno llega por primera vez al centro de Santiago con Vendimia Lastarria, hito festivo que se desarrollará durante tres días en la Explanada del Centro Cultural GAM. La cita será los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 y contará con la participación de más de 50 viñas provenientes de 8 de los principales valles vitivinícolas del país.

    El evento, que cuenta con el respaldo y la participación de organizaciones como Comercio Justo, la Universidad Católica del Maule y el Museo de Cauquenes, entre otras, ofrecerá cuatro experiencias distintas que se complementan dentro del mismo recinto, cada una orientada a conectar al visitante con una dimensión diferente de la cultura del vino chileno:

    ¡Vendimia Lastarria llega por primera vez al GAM!
    • Área Gastronómica: Ofrecerá degustación de vinos premium de 50 viñas, cervezas artesanales, maridajes y productos sellados para llevar.
    • Área Interactiva: Los asistentes podrán recorrer una expo sobre la industria vitivinícola, participar en conversatorios con expertos, asistir a presentaciones de enólogos y conocer los secretos de la fabricación del vino en nuestro país.
    • Área de Emprendimiento: Incluirá accesorios y productos relacionados con la cultura del vino, incluyendo artesanía, diseño regional y charcutería tradicional, entre otras sorpresas.
    • Área Escénica: Contará con secciones AM familiares de “DJ Shool” y varios DJ sets de “Vinos & Vinilos, maridaje musical” a cargo de Void y The Loft, dirigido por el destacado artista Patricio Salinas, agrupaciones de música contemporánea y jazz de Núcleo de Estudio dirigido por el maestro Cristian Gálvez.

    Algunas actividades tendrán lugar en paralelo, como entre otras los conversatorios “Realidad de la Industria del Vino Chileno hoy” y “Ciudades y Universidades por el Comercio Justo como agentes de cambio”, en Casa O de Lastarria, que contarán con la presencia de importantes figuras del mundo académico y empresarial. Estas actividades tienen cupos limitados, por lo que quienes estén interesados en participar deben escribir cuanto antes al correo: contacto@vendimialastarria.cl.

    Se trata de una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de más de 50 viñas nacionales, en un ambiente festivo original que busca instalar los sonidos y sabores de Chile en el corazón de Santiago: un ejercicio del sincretismo cultural transformado en experiencia (y goce) de los sentidos.

    Coordenadas

    • Fecha: 15 al 17 de mayo
    • Lugar: Explanada GAM
    • Entradas: vendimialastarria.cl
    Más sobre:Vendimia Lastarria 2026GAMbranded-finde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Exdiputado Lavín opta por hermetismo ad portas de conocer decisión de tribunal sobre su prisión preventiva

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Lo más leído

    1.
    Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro

    Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios
    Chile

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón (RN) cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio
    Negocios

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito
    El Deportivo

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito

    ¿Era penal? El pisotón sobre Gary Medel que desató la furia en la UC ante Cruzeiro

    El dardo de Fernando Zampedri en la UC tras el empate ante Cruzeiro: “Estamos primeros, ¿quién pensó que iba a ser así?"

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía
    Cultura y entretención

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera