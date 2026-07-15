Wilfred Adelsdorfer: “El limbo regulatorio solo beneficia a quienes no quieren reglas”

En medio del Mundial, torneo donde las casas de apuestas online vuelven a tener una alta presencia publicitaria, resurge el debate sobre la regulación de esta industria en Chile.

Actualmente, las plataformas de apuestas online siguen operando en un escenario jurídico que permanece sin una regulación específica. En septiembre de 2025, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió, en un fallo dividido, un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra empresas proveedoras de internet para ordenar el bloqueo de plataformas que operaban sin autorización legal expresa, en una controversia vinculada a la concesión exclusiva de juegos de azar. Sin embargo, el proyecto que busca establecer un sistema general de licencias y regular este mercado continúa en tramitación en el Congreso desde marzo de 2022.

En ese contexto, Wilfred Adelsdorfer, CEO del Grupo Latamwin, conversa con La Tercera sobre las medidas que, a su juicio, permitirían destrabar la iniciativa y avanzar hacia una regulación integral de la industria del juego.

Adelsdorfer sostiene que el principal problema es la ausencia de una regulación específica. “No estamos en la ilegalidad. Estamos en algo distinto y peor para todos, que es la falta de regulación”, afirma. En esa línea, precisa que el fallo resolvió por la vía civil el reclamo de un competidor y no constituye una condena penal. En sede penal —la que define qué es delito— las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público respecto de operadores de plataformas online fueron archivadas. Agrega que la legislación penal que se invoca es muy anterior a internet.

Aclara que todos los actores participan legítimamente del debate, incluida su empresa, pero marca una distinción. “Una cosa es un privado defendiendo su posición y otra una empresa del propio Estado presionando para frenar a su competencia”, afirma. Los bloqueos, apunta, los han impulsado incumbentes ligados al Estado, como la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción. “Difícilmente se ordena un mercado cuando uno de los actores es, a la vez, parte del Estado que debe regularlo”, sostiene.

“El limbo no protege a nadie: solo premia al que no quiere reglas”, sostiene. En caso de no existir regulación, agrega, el país carece de estándares obligatorios de juego responsable, mecanismos de prevención de la ludopatía, controles efectivos para impedir el acceso de menores de edad y normas claras para combatir el lavado de activos.

Impuestos, competencia y protección al usuario

En materia tributaria, Wilfred Adelsdorfer rechaza las críticas de competencia desleal formuladas por los casinos físicos, que cuestionan que las plataformas online no enfrenten la misma carga impositiva.

El ejecutivo asegura que la industria siempre manifestó disposición a pagar impuestos y que fue una resolución administrativa del Servicio de Impuestos Internos la que, en años anteriores, les impidió acogerse al régimen del IVA digital.

Por ello, valora la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita nuevamente el pago de este impuesto, aunque enfatiza que el aspecto tributario es solo una parte del problema.

“Pagar impuestos no es lo mismo que estar regulados”, enfatiza, agregando que una futura ley debe abordar aspectos como la protección de los usuarios, la verificación de identidad y edad, además de estándares obligatorios para el juego responsable.

Respecto de la futura regulación, Adelsdorfer plantea que el sistema chileno debería seguir la experiencia de otros países de la región, como Brasil, Perú y Colombia, que optaron por regular el mercado mediante licencias e impuestos específicos. En ese sentido, advierte que una carga tributaria excesiva terminaría incentivando el funcionamiento del mercado informal, reduciendo tanto la recaudación como la capacidad del Estado para fiscalizar.

El ejecutivo también plantea que la futura legislación debiera establecer restricciones estrictas a la publicidad de las apuestas. En particular, propone prohibirla en espacios donde exista presencia habitual de menores de edad como estadios, eventos familiares y la vía pública y limitarla a medios donde sea posible segmentar audiencias adultas. “Somos quienes hoy hacemos esa publicidad y estamos dispuestos a resignarla”, afirma.

“El juego responsable no se trata solo de impedir que un menor abra una cuenta. También implica evitar que esta actividad se normalice frente a quienes aún no tienen la edad para decidir”, concluye.

Según el ejecutivo, ese equilibrio entre desarrollo económico, recaudación fiscal y protección de los usuarios solo puede alcanzarse mediante una regulación moderna que, asegura, hoy depende exclusivamente de la tramitación del proyecto en el Senado.