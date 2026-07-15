SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Wilfred Adelsdorfer: “El limbo regulatorio solo beneficia a quienes no quieren reglas”

    El CEO de Latamwin, plataforma de apuestas deportivas presente en Chile, defiende la necesidad de una regulación integral para las plataformas de apuestas online, con impuestos razonables, controles para prevenir la ludopatía y restricciones publicitarias orientadas a proteger a los menores.

     
    Wilfred Adelsdorfer: “El limbo regulatorio solo beneficia a quienes no quieren reglas”

    En medio del Mundial, torneo donde las casas de apuestas online vuelven a tener una alta presencia publicitaria, resurge el debate sobre la regulación de esta industria en Chile.

    Actualmente, las plataformas de apuestas online siguen operando en un escenario jurídico que permanece sin una regulación específica. En septiembre de 2025, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió, en un fallo dividido, un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra empresas proveedoras de internet para ordenar el bloqueo de plataformas que operaban sin autorización legal expresa, en una controversia vinculada a la concesión exclusiva de juegos de azar. Sin embargo, el proyecto que busca establecer un sistema general de licencias y regular este mercado continúa en tramitación en el Congreso desde marzo de 2022.

    En ese contexto, Wilfred Adelsdorfer, CEO del Grupo Latamwin, conversa con La Tercera sobre las medidas que, a su juicio, permitirían destrabar la iniciativa y avanzar hacia una regulación integral de la industria del juego.

    Adelsdorfer sostiene que el principal problema es la ausencia de una regulación específica. “No estamos en la ilegalidad. Estamos en algo distinto y peor para todos, que es la falta de regulación”, afirma. En esa línea, precisa que el fallo resolvió por la vía civil el reclamo de un competidor y no constituye una condena penal. En sede penal —la que define qué es delito— las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público respecto de operadores de plataformas online fueron archivadas. Agrega que la legislación penal que se invoca es muy anterior a internet.

    Aclara que todos los actores participan legítimamente del debate, incluida su empresa, pero marca una distinción. “Una cosa es un privado defendiendo su posición y otra una empresa del propio Estado presionando para frenar a su competencia”, afirma. Los bloqueos, apunta, los han impulsado incumbentes ligados al Estado, como la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción. “Difícilmente se ordena un mercado cuando uno de los actores es, a la vez, parte del Estado que debe regularlo”, sostiene.

    “El limbo no protege a nadie: solo premia al que no quiere reglas”, sostiene. En caso de no existir regulación, agrega, el país carece de estándares obligatorios de juego responsable, mecanismos de prevención de la ludopatía, controles efectivos para impedir el acceso de menores de edad y normas claras para combatir el lavado de activos.

    Impuestos, competencia y protección al usuario

    En materia tributaria, Wilfred Adelsdorfer rechaza las críticas de competencia desleal formuladas por los casinos físicos, que cuestionan que las plataformas online no enfrenten la misma carga impositiva.

    El ejecutivo asegura que la industria siempre manifestó disposición a pagar impuestos y que fue una resolución administrativa del Servicio de Impuestos Internos la que, en años anteriores, les impidió acogerse al régimen del IVA digital.

    Por ello, valora la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita nuevamente el pago de este impuesto, aunque enfatiza que el aspecto tributario es solo una parte del problema.

    “Pagar impuestos no es lo mismo que estar regulados”, enfatiza, agregando que una futura ley debe abordar aspectos como la protección de los usuarios, la verificación de identidad y edad, además de estándares obligatorios para el juego responsable.

    Respecto de la futura regulación, Adelsdorfer plantea que el sistema chileno debería seguir la experiencia de otros países de la región, como Brasil, Perú y Colombia, que optaron por regular el mercado mediante licencias e impuestos específicos. En ese sentido, advierte que una carga tributaria excesiva terminaría incentivando el funcionamiento del mercado informal, reduciendo tanto la recaudación como la capacidad del Estado para fiscalizar.

    El ejecutivo también plantea que la futura legislación debiera establecer restricciones estrictas a la publicidad de las apuestas. En particular, propone prohibirla en espacios donde exista presencia habitual de menores de edad como estadios, eventos familiares y la vía pública y limitarla a medios donde sea posible segmentar audiencias adultas. “Somos quienes hoy hacemos esa publicidad y estamos dispuestos a resignarla”, afirma.

    “El juego responsable no se trata solo de impedir que un menor abra una cuenta. También implica evitar que esta actividad se normalice frente a quienes aún no tienen la edad para decidir”, concluye.

    Según el ejecutivo, ese equilibrio entre desarrollo económico, recaudación fiscal y protección de los usuarios solo puede alcanzarse mediante una regulación moderna que, asegura, hoy depende exclusivamente de la tramitación del proyecto en el Senado.

    Más sobre:LatanwimCasinos onlineley de casinosSIIbranded-eldeportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Vodanovic emplaza al Senado por eliminación de contribuciones en megarreforma: “Sería la bofetada más grande al municipalismo”

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Shell presenta en Chile su gasolina con fórmula que rinde hasta 15 km más por estanque

    Shell presenta en Chile su gasolina con fórmula que rinde hasta 15 km más por estanque

    2.
    La fotografía tiene un nuevo punto de encuentro: Falabella lanza su Club de la Fotografía

    La fotografía tiene un nuevo punto de encuentro: Falabella lanza su Club de la Fotografía

    3.
    AC/DC o cómo cargar un auto electrificado

    AC/DC o cómo cargar un auto electrificado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Rating del martes 14 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 14 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal
    Chile

    Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Rating del martes 14 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers
    Negocios

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Antofagasta Minerals reduce la producción de cobre 10% en el primer semestre, pero prevé aumento progresivo en el año

    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    “Ahora verá el pie de Dios”: la advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes del duelo frente a Argentina
    El Deportivo

    “Ahora verá el pie de Dios”: la advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes del duelo frente a Argentina

    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    Inglaterra y Argentina reviven su histórica rivalidad en la semifinal más esperada del Mundial 2026

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal
    Cultura y entretención

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Canciones de la Guerra Civil Española: de Rolando Alarcón a la influencia en The Clash

    El día en que Maradona se vistió con los colores de Inglaterra y Freddie Mercury se puso la camiseta de Argentina

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso
    Mundo

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”

    Estados Unidos anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”