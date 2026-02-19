Abandono del Barrio Poniente de Viña del Mar

SEÑOR DIRECTOR:

Escribo esta carta para denunciar el abandono de años del Barrio Poniente de Viña del Mar, el que ha sido tomado por bandas de los mal llamados “cuidadores de autos”, que no son más que extorsionadores, drogadictos y muchas veces microtraficantes. Los vecinos deben soportar peleas, gritos, suciedad y malos olores. A lo anterior se agrega que estos personajes se adueñan de las cuadras, arrendándoselas a otros “cuidadores” a cambio de porcentajes de los ingresos.

Urge que las autoridades, tanto Municipalidad como Carabineros de Viña del Mar, tomen cartas en el asunto. No es necesario esperar una ley u ordenanza específica para alejarlos de las calles, ya que hasta donde todos entendemos, nadie se puede adueñar del espacio público y hacer cobros indebidos por su uso.

Ana Luisa García Huidobro Guerrero