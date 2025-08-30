Amplio apoyo a la eutanasia

SEÑOR DIRECTOR:

En una nota reciente se destacaba el amplio respaldo ciudadano al proyecto de ley sobre eutanasia, pese a su lento avance legislativo. Sin embargo, es poco honesto hablar de sufrimiento y dolores incurables cuando la alternativa de cuidados paliativos no está disponible. Hoy, sólo un 4,5% de quienes los requieren, accede efectivamente a ellos. Y aunque el proyecto de ley los menciona, su informe financiero contempla recursos únicamente para implementar el procedimiento eutanásico y contratar funcionarios en la Superintendencia de Salud, no para ampliar la cobertura de cuidados paliativos.

Si de humanidad y sufrimiento se trata, la pregunta no debería ser si aceleramos la eutanasia, sino por qué seguimos poniendo a los enfermos incurables entre la espada y la pared, obligándolos a elegir entre morir mal acompañados o morir asistidos.

Francisca Figueroa

IdeaPaís