Anfitriones del desencanto

Por 
Cartas al director
Futbol, Chile vs Mexico. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Mexico Tahiel Jimenez es fotografiado durante un partido de eliminacion directa de los octavos de final del mundial sub 20 contra Chile disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Chile vs Mexico. U-20 World Cup Championship. Mexico’s player Tahiel Jimenez is pictured during a U-20 World Cup, round of 16 knock out match, against Chile at the Elias Figueroa stadium in Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando aún la fanaticada no se repone de la desastrosa eliminación de la selección adulta de fútbol, se produce una nueva debacle con la eliminación de nuestro representativo sub 20 en un torneo mundialista y además organizado por nosotros mismos.

Calificativos para esta caída, hay muchos, desde papelón, humillación, frustración y otros que, tal vez sean muy duros para una pléyade de jóvenes que tenían la ilusión de llegar lo más alto en esta justa deportiva, pero no podemos hacer la vista gorda a una serie de falencias que se advirtieron en el transcurso de los encuentros.

Por de pronto, alineaciones discutibles, planteamientos erróneos y una displicencia tremenda de estos chicos para enfrentar los partidos en situaciones adversas es la actitud que el público que los apoyó permanentemente, en todas sus presentaciones, no puede comprender.

Se puede perder y se puede quedar eliminado, está dentro de las posibilidades, pero hay formas y maneras de caer derrotado. Luchando hasta el final, no dando ni una sola pelota por perdida, mojando la camiseta con pundonor, con garra cuando desaparece el fútbol, empero aquello no se vio plasmado en el terreno de juego. Exceptuando el último rival, el resto eran selecciones absolutamente abordables y esa es la espina dolorosa para la hinchada.

Siempre la vida da revanchas y espero que estos bisoños futbolistas la tengan. También de los fracasos se sacan enseñanzas, como por ejemplo que hay cosas más importantes en la vida que el último modelo de tatuaje.

Juan Francisco Ortún Q.

Periodista y académico U. Central

