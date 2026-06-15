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    Cartas al Director

    El futuro de Becas Chile

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La discusión sobre Becas Chile no debe reducirse a la recuperación de recursos públicos o a sancionar a quienes incumplieron sus obligaciones. Ambos aspectos son relevantes, pero el debate de fondo es más amplio y estratégico.

    El programa fue concebido para formar capital humano avanzado. Por ello, junto con exigir el cumplimiento de los compromisos, hay que preguntarse qué condiciones ofrece el país para que quienes regresan aporten efectivamente al desarrollo científico, educativo y productivo. Si bien se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y avanzar hacia criterios de acceso más equitativos, es insuficiente abordar el problema solo desde una lógica punitiva o de cobro.

    La pregunta clave es cómo transformamos la formación avanzada en conocimiento útil. La mera permanencia física en el territorio no asegura que las capacidades adquiridas se integren a universidades, servicios públicos o empresas. Promover la investigación exige condiciones reales de inserción, continuidad y una estrategia que aproveche el talento financiado. La responsabilidad de los becarios requiere una contraparte institucional equivalente.

    Francisco Silva-Díaz

    Director Magíster en Innovación y Tecnología Educativa, Universidad Autónoma de Chile

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