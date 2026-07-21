SEÑOR DIRECTOR:

Ya no es secreto que desde países competidores de Chile y algunas ONG político-ambientales invierten en el país en campañas ideológicas anticrecimiento, destinados a paralizar valiosos proyectos de desarrollo e inversión, especialmente en regiones. Lamentablemente, estas injerencias externas no tienen trazabilidad ni tampoco la mas mínima trasparencia. Así, poco podremos hacer como país para enfrentar el desempleo y el estancamiento.

Ricardo Hernández

Coordinador Política y Sociedad Instituto Res Publica