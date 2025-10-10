Asistencia escolar como política de Estado

SEÑOR DIRECTOR:

El ausentismo escolar sigue siendo uno de los desafíos más urgentes para la educación en Chile. Según cifras recientes, uno de cada cuatro estudiantes podría terminar el año con más de 27 días de clases perdidos, es decir, en situación de inasistencia grave o crítica. Esta interrupción sistemática del año escolar no solo impacta los aprendizajes, sino que pone en riesgo las trayectorias educativas y profundiza las brechas de equidad en nuestro país.

Asistir a clases es el primer paso para aprender, desarrollar vínculos y proyectar trayectorias educativas significativas. Sin presencia en la sala, no hay aprendizaje posible. Por eso, urge fortalecer una cultura de asistencia escolar que movilice a toda la comunidad educativa —familias, escuelas, municipios y Estado— con foco preventivo y sostenido en el tiempo.

En Chile hemos avanzado en esta materia. El plan Chile Presente, impulsado por el Ministerio de Educación, es una muestra de ello: ha logrado instalar el tema en la agenda, desarrollar herramientas preventivas y sentar las bases para mejorar las trayectorias educativas. Sin embargo, estos avances requieren continuidad y escala para lograr un impacto sostenible.

Hoy existe un consenso transversal en torno a la importancia de este tema. Lo que necesitamos ahora es convertirlo en una política de Estado, con metas, recursos y convicción. La asistencia debe dejar de depender de voluntades aisladas y transformarse en un compromiso nacional.

Llamamos a los candidatos presidenciales a alinearse con este esfuerzo y comprometerse a potenciarlo. El reto es consolidar y escalar lo que hoy ya tiene cimientos, asegurando que cada estudiante en Chile tenga la oportunidad de desplegar al máximo su trayectoria educativa y de vida.

Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Presente

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad

INSA Chile – Red por la asistencia escolar