SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Bancarrota hídrica

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El informe de Naciones Unidas difundido el miércoles, que nos advierte sobre una “bancarrota hídrica global” confirma un cambio estructural en la disponibilidad hídrica global. En simple, el agua continental dejó de estar disponible.

    En efecto, muchos sistemas hídricos perdieron su capacidad de recuperación y no volverán a ser fuentes confiables de agua. En Chile, el 72 % de la superficie del país, donde viven 6 millones de personas, presenta un déficit que sólo puede ser abordado con nueva infraestructura hídrica.

    La seguridad hídrica descansa, entonces, en nuevas fuentes como el agua de mar y las aguas residuales, que pueden abastecer a la población, a la agricultura y a distintas industrias. Descansar en que el agua continental volverá a ser confiable o en soluciones basadas en la naturaleza es un error y un gran riesgo para el desarrollo del país.

    Cuando un sistema entra en bancarrota, la solución no es esperar a que se recupere, es reemplazarlo por otro que cubra la misma necesidad de una forma diferente. Para la economía, el reemplazo de las fuentes continentales por fuentes no convencionales como la desalación de agua de mar y el reúso de aguas residuales es la única forma de evitar un default hídrico que termine paralizando Chile.

    Rafael Palacios

    Director ejecutivo

    ACADES – Asociación Chilena de Desalación y Reúso

    Más sobre:Naciones UnidasSistemas hidricosAgua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Reportan inundaciones en zonas urbanas de San Pedro de Atacama tras intensas lluvias

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Reportan inundaciones en zonas urbanas de San Pedro de Atacama tras intensas lluvias
    Chile

    Reportan inundaciones en zonas urbanas de San Pedro de Atacama tras intensas lluvias

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud
    Negocios

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina
    El Deportivo

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

    Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’