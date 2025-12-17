Barrer con agua
SEÑOR DIRECTOR:
Mientras se siga barriendo -o como se dice comúnmente “manguereando”- la basura, hojas y tierra acumulada en los frontis de edificios públicos, edificios corporativos, casas particulares, etc. con potentes y abundantes chorros de agua, en pleno verano y con altas temperaturas, la dificultad para transmitir la urgencia del cuidado en el uso del agua a las nuevas generaciones continuará siendo un muy árido camino cuesta arriba.
Juan Luis Hernández Viera
Ingeniero civil
