Barrer con agua

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras se siga barriendo -o como se dice comúnmente “manguereando”- la basura, hojas y tierra acumulada en los frontis de edificios públicos, edificios corporativos, casas particulares, etc. con potentes y abundantes chorros de agua, en pleno verano y con altas temperaturas, la dificultad para transmitir la urgencia del cuidado en el uso del agua a las nuevas generaciones continuará siendo un muy árido camino cuesta arriba.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil