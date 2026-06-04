Cámaras en Angostura
SEÑOR DIRECTOR:
La implementación de cámaras lectoras de patentes en el control de Angostura, impulsada por el SII y el Ministerio de Hacienda, es una señal positiva de modernización en la fiscalización. Incorporar tecnología y análisis de datos para detectar evasión tributaria permite avanzar hacia controles más inteligentes y eficientes.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas herramientas alcanzan su verdadero potencial cuando operan de manera integrada. Un vehículo que evade controles tributarios también puede estar vinculado a carga robada, empresas fraudulentas o alertas policiales activas. El principal desafío es conectar la información entre instituciones, ya que actualmente cada una observa solo una parte del fenómeno.
Ciudades como Nueva York, Bogotá o Río de Janeiro han avanzado en la integración de datos tributarios, policiales y logísticos mediante centros de monitoreo coordinados. Más que sumar tecnología, el desafío es compartir información y actuar de manera conjunta.
Chile tiene la oportunidad de que Angostura no sea un esfuerzo aislado, sino el inicio de un ecosistema integrado de seguridad y fiscalización. El comercio ilícito y el crimen organizado ya operan conectados; la respuesta del Estado también debiera hacerlo.
Jorge Nazer
Fundador y CEO ALTO
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