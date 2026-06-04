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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Cámaras en Angostura

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    Cartas al director
    Santiago 26 febrero 2023 Regreso a Santiago por fin de vacaciones 2023 gran cantidad de vehículos regresa en la carretera 5 sur km 60 en la cercanías de peaje Angostura- Juan Eduardo Lopez/ Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La implementación de cámaras lectoras de patentes en el control de Angostura, impulsada por el SII y el Ministerio de Hacienda, es una señal positiva de modernización en la fiscalización. Incorporar tecnología y análisis de datos para detectar evasión tributaria permite avanzar hacia controles más inteligentes y eficientes.

    Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas herramientas alcanzan su verdadero potencial cuando operan de manera integrada. Un vehículo que evade controles tributarios también puede estar vinculado a carga robada, empresas fraudulentas o alertas policiales activas. El principal desafío es conectar la información entre instituciones, ya que actualmente cada una observa solo una parte del fenómeno.

    Ciudades como Nueva York, Bogotá o Río de Janeiro han avanzado en la integración de datos tributarios, policiales y logísticos mediante centros de monitoreo coordinados. Más que sumar tecnología, el desafío es compartir información y actuar de manera conjunta.

    Chile tiene la oportunidad de que Angostura no sea un esfuerzo aislado, sino el inicio de un ecosistema integrado de seguridad y fiscalización. El comercio ilícito y el crimen organizado ya operan conectados; la respuesta del Estado también debiera hacerlo.

    Jorge Nazer

    Fundador y CEO ALTO

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