Campamentos y Plan de Emergencia Habitacional

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto al informe de TECHO-Chile sobre el avance del Plan de Emergencia Habitacional en campamentos, debemos precisar que nuestro trabajo integra dos estrategias: Construyendo Barrios y Gestión Habitacional.

La meta oficial corresponde a 25.894 hogares a intervenir entre 2022 y 2025. A la fecha, el avance es de 10.986 hogares intervenidos, lo que representa un 45% de avance, y no el 27% que menciona TECHO-Chile, cifra basada en una proyección de la organización y no en los datos oficiales. Asentamientos Precarios ha sido el programa público más afectado por el caso “Fundaciones”, con una considerable sobrecarga en los equipos para responder solicitudes de la investigación judicial y por la incautación de computadores y teléfonos, algunos de los cuales aún no han sido devueltos.

A pesar de lo anterior, hemos logrado avances importantes en campamentos: el desarrollo de planes maestros y diseño de urbanizaciones en cuatro regiones; el Plan de Transferencia de Propiedades, beneficiando a 3.200 familias de Tarapacá a Aysén; y un plan piloto de vivienda progresiva para 600 familias en cinco regiones. También hemos tomado medidas para actualizar la organización y funcionamiento del programa, ejecutando el préstamo BID 5313/ch, implementando el Sistema Automatizado de Registro y Control de Transferencias, y modificando la ejecución de recursos en acuerdo con la Dipres.

El déficit habitacional es una realidad que nos avergüenza y nos duele, que contrasta con un país que ha llegado a los 30 mil dólares per cápita. Debe ser abordado como política de Estado y, por eso, ya se presentó el proyecto de ley para extender el Plan de Emergencia Habitacional hasta 2029. Así, sea cual sea el próximo gobierno, tendrá las facultades para enfrentar el déficit con la urgencia que requiere.

Andrés Palma Irarrázaval

Encargado nacional

Departamento de Asentamientos Precarios

DPH, Ministerio de Vivienda y Urbanismo