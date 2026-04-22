Cancelación del GAM

La noticia sobre la cancelación de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ha causado conmoción en el mundo de la cultura y del patrimonio, pero también desde la perspectiva del desarrollo urbano de la ciudad de Santiago.

Si la meta es focalizar recursos en la reconstrucción, este concepto no solo debe corresponder a un conjunto de medidas, sino que debe referirse explícitamente a la restauración de la ciudad, de sus espacios públicos y de sus hitos simbólicos.

El valor arquitectónico e histórico del GAM, además de su significancia patrimonial, resulta indisociable de la identidad santiaguina. Sentenciar este proyecto a la condición de obra inconclusa y ruina contemporánea perpetúa la herida en el núcleo de la capital, fracturando el espacio público y lesionando la percepción urbana del sector.

El barrio está siendo revitalizado a partir de acciones claras de reconstrucción, como la remodelada Plaza Italia, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, la restauración de la iglesia de la Asunción, y otras acciones como los usos culturales de la Iglesia de la Veracruz, de la Iglesia de San Borja y la activación permanente del Centro de Extensión de la Casa Central de la Universidad Católica y el Mavi UC.

El desarrollo de la ciudad y la salvaguarda de su herencia no pueden quedar supeditados a la contingencia política, por el contrario, exige una visión que trascienda administraciones.

Dejar este inmueble a medio construir, en el eje principal de la ciudad de Santiago, deprime la continuidad de la Alameda como eje cultural, transformando un espacio de integración social en un testimonio de postergación.

Macarena Cortés D.

Directora del Centro del Patrimonio Cultural UC