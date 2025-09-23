Candidatos y permisología
SEÑOR DIRECTOR:
Comparando los programas de gobierno de la mayoría de los candidatos a la Presidencia, se ve que muchos coinciden en que la permisología se ha transformado en un verdadero obstáculo para el desarrollo de Chile, con hospitales a medio construir, puentes que no unen, parques eólicos y proyectos de energías limpias sin concretar tanto al norte, centro y sur del país.
Lo importante es que esta coincidencia política no se quede solo en promesas cuando llegue el momento de gobernar. El país necesita permisos que funcionen con plazos y criterios claros, porque detrás de cada proyecto paralizado hay empleos que no se crean, hospitales que no se terminan y comunidades que siguen esperando.
Santiago Cruz
Investigador Instituto Res Publica
