Cesantía juvenil

Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Las expectativas económicas indican que Chile mantendrá un menor crecimiento que lo esperado este año, al tiempo que la percepción de las personas es que el costo de la vida sigue subiendo, aunque con una inflación más contenida.

En este contexto, un dato del INE llamó la atención: la desocupación juvenil -entre los 25 y 34 años- se mantiene en un 11,2%; por sobre la tasa de desocupación nacional que alcanzó el 9,1% en el trimestre febrero-abril. La cifra se ubica sobre los dos dígitos desde enero pasado. Esto implica que existen 287 mil jóvenes sin empleo.

En esa línea, motivar al Estado a dar soluciones y buscar alternativas para este importante grupo debería ser prioridad, mientras que el sector privado debe darles la oportunidad de participar. Muchos de ellos se integran por primera vez al mercado, y piden compatibilizar lo laboral con lo personal.

En este sentido, se podrían combinar incentivos tributarios a la contratación con programas de capacitación dual, lo que rompe el círculo vicioso de no contratar jóvenes porque no cuentan con experiencia.

Gustavo Díaz

Economista

Instituto Libertad