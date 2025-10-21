SEÑOR DIRECTOR:

Habiendo estado operativo un poco más de dos meses el flamante estadio de Cruzados, ahora llamado Claro Arena, persisten las externalidades negativas que impactan principalmente a vecinos de San Carlos de Apoquindo, las que solo son soportadas por aquellos que son hinchas de la UC.

Como concejal por Las Condes me consta el trabajo que tanto Cruzados como la municipalidad hacen semana a semana para ir corrigiendo la forma que se opera buscando con ello disminuir los problemas que origina un estadio que volvió a los aforos superiores a los 20 mil y con permiso para hacer espectáculos musicales.

Lamentablemente las acciones tomadas están demostrando ser insuficientes ya que solo mitigan, pero no corrigen la gran deficiencia estructural de estacionamientos que hay en San Carlos. Cruzados tiene a su haber 4 mil estacionamientos, pero llegan a lo menos 8 o 9 mil en cada evento, disminuyendo un poco cuando hay partidos de futbol.

La solución final es una combinación de medidas, las que incluyen cierres de calles, empadronamientos, buses de acercamiento, y más que se les ocurran a los vecinos. Tenemos que buscar que esto funcione, de lo contrario habrá que tomar otras acciones ya que San Carlos no aguanta no hacer nada o no solucionar el problema. Los vecinos exigen respuestas, las que tienen que venir de Cruzados y de la municipalidad. Tenemos que hacer que esto funcione, pero funcione bien. Estoy seguro de que Cruzados sabrán estar a la altura de lo que se pide, pero lo que no es aceptable es que haya algunos que insisten en indicar que el estadio llegó primero.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Concejal por Las Condes