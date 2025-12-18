Concepto importante
SEÑOR DIRECTOR:
Antaño primaba el concepto “qué puedes hacer tú por tu país”. Luego con la onda socialdemócrata y de Estado benefactor, se adoptó el “qué puede hacer tu país por ti”. Creo que ya es tiempo de que se establezca el muy digno concepto “qué puedes hacer tú por ti”.
Raúl Benaprés Williamson
Ingeniero civil industrial
