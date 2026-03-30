”Construir sobre bases firmes”
SEÑOR DIRECTOR:
Nos sumamos a la preocupación de Enseña Chile, Fundación Astoreca y de todas las organizaciones vinculadas a la educación que una y otra vez han puesto el acento en la urgencia por reducir brechas educativas. Los vacíos en lenguaje y matemáticas deben ser abordados para que esos pilares en que debe apoyarse nuestro progreso no se agrieten ante los vertiginosos desafíos que plantean los avances de la innovación y la tecnología.
Es esa misma tecnología la que además puede ayudarnos en esta tarea, pues hoy existen los mecanismos para alcanzar a escolares rezagados estén donde estén. ¿Qué más se requiere? Idealmente, personas conscientes del problema que estén dispuestas a aportar parte de su tiempo para transformarse en tutores a distancia. Es el camino que impulsamos desde Conectado Aprendo, con un positivo impacto en los aprendizajes y autoestima de los escolares, como una forma de complementar el vital proceso que ocurre en el aula.
Francisca Lewin
Directora ejecutiva Conectado Aprendo
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.