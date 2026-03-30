”Construir sobre bases firmes”

SEÑOR DIRECTOR:

Nos sumamos a la preocupación de Enseña Chile, Fundación Astoreca y de todas las organizaciones vinculadas a la educación que una y otra vez han puesto el acento en la urgencia por reducir brechas educativas. Los vacíos en lenguaje y matemáticas deben ser abordados para que esos pilares en que debe apoyarse nuestro progreso no se agrieten ante los vertiginosos desafíos que plantean los avances de la innovación y la tecnología.

Es esa misma tecnología la que además puede ayudarnos en esta tarea, pues hoy existen los mecanismos para alcanzar a escolares rezagados estén donde estén. ¿Qué más se requiere? Idealmente, personas conscientes del problema que estén dispuestas a aportar parte de su tiempo para transformarse en tutores a distancia. Es el camino que impulsamos desde Conectado Aprendo, con un positivo impacto en los aprendizajes y autoestima de los escolares, como una forma de complementar el vital proceso que ocurre en el aula.

Francisca Lewin

Directora ejecutiva Conectado Aprendo