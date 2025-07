Contribuciones: el problema es la ley

SEÑOR DIRECTOR:

El texto de la ley sobre impuesto territorial casi no ha variado en cien años y una reforma que lo modernice y reformule es urgente.

No establece el procedimiento para determinar el avalúo fiscal, dejando al arbitrio del SII el cálculo de la base imponible, lo cual viola el principio constitucional de legalidad. Asimismo, vulnera la garantía de igual repartición de los tributos, cuando dos propietarios en la misma situación están afectos a cargas distintas. No considera la capacidad contributiva del contribuyente, haciéndolo profundamente regresivo: para personas de alto patrimonio no es relevante, para otras implica perder su vivienda. Produce un efecto de doble tributación al gravar un activo adquirido con fondos que pagaron impuestos. Invito a un debate serio y mirar países como Francia, Italia y España donde se han establecido exenciones a la vivienda principal.

Franco Gorziglia C.

Abogado y docente tributarista