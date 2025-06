SEÑOR DIRECTOR:

Llegué a vivir a mi casa en la comuna de Lo Barnechea hace casi 14 años. Actualmente estoy pagando casi cuatro veces más “contribuciones”; mis ingresos no se han cuadruplicado; mi casa no se ha ampliado; no tengo una nueva línea de Metro a la puerta; no tengo un nuevo parque; no tengo una nueva carretera concesionada en las inmediaciones; tampoco su valor comercial se ha multiplicado cuatro veces.

¿Alguien me puede explicar por qué su tasación -y las cuotas de contribuciones- han subido en forma casi exponencial? ¿O es que me volví millonario y no me he enterado aún?

Alejandro Sepúlveda Martin

Arquitecto PUC