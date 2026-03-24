Corfo y el bencinazo

SEÑOR DIRECTOR:

Corfo transfirió al gobierno en 2023-2025 US$4.000 millones para “gasto corriente” y para corregir nuevos “errores de cálculo”, algo así como vender la casa para pagar la cuota del crédito hipotecario. Nada de políticas de largo plazo, reservas para imprevistos ni inversión en infraestructura pública. Apenas una caja chica.

Si se hubiera cumplido la promesa electoral del Presidente Boric sobre eficiencia fiscal y reducción de la deuda estructural (hoy en un lamentable peak histórico), esos y otros recursos estarían disponibles para enfrentar, por ejemplo, los efectos de la guerra entre EE.UU. e Irán en el bolsillo de los contribuyentes.

Demetrio V. Benito O.