Crisis de natalidad y reformas educativas

SEÑOR DIRECTOR:

En una columna, Turner y Astorga recuerdan dos problemas del sistema educativo. Por un lado, las categorías de desempeño de los colegios -fundamentales para dar información a las familias y propiciar una mejor elección- no se actualizan desde el 2019. Y por otro, persisten las dificultades derivadas de la Ley de Inclusión Escolar que obligó a los sostenedores de colegios particulares subvencionados a adquirir los inmuebles en que funcionaban. Según un informe reciente de CORFO, solo 297 colegios han concretado la compra mediante la garantía creada para ese fin.

Compartimos que el proyecto de ley que facilita la creación de establecimientos educacionales introduce mejoras en ambos temas, pero nos preocupa cómo la disminución de la matrícula provocada por la crisis de natalidad exacerba ambos problemas.

En el primer caso, la actualización de las categorías de desempeño, debe venir acompañada de un plan sobré qué hacer con aquellos colegios más deficientes, considerando el cierre de ser necesario.

En el segundo, si bien el proyecto de ley mencionado permite mantener indefinidamente el inmueble arrendado, conserva la proporcionalidad a las subvenciones y aportes estatales recibidos, como límites al canon de renta.

Para la mantención y creación de nuevos establecimientos de calidad, urge rediseñar una estructura que fue pensada para otro escenario demográfico, así como también contar con mecanismos para cerrar aquellos establecimientos que no logren mejorar.

Francisca Figueroa

IdeaPaís