SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Crisis de natalidad y reformas educativas

    Por 
    Cartas al director
    Imagen referencial de archivo.

    SEÑOR DIRECTOR:

    En una columna, Turner y Astorga recuerdan dos problemas del sistema educativo. Por un lado, las categorías de desempeño de los colegios -fundamentales para dar información a las familias y propiciar una mejor elección- no se actualizan desde el 2019. Y por otro, persisten las dificultades derivadas de la Ley de Inclusión Escolar que obligó a los sostenedores de colegios particulares subvencionados a adquirir los inmuebles en que funcionaban. Según un informe reciente de CORFO, solo 297 colegios han concretado la compra mediante la garantía creada para ese fin.

    Compartimos que el proyecto de ley que facilita la creación de establecimientos educacionales introduce mejoras en ambos temas, pero nos preocupa cómo la disminución de la matrícula provocada por la crisis de natalidad exacerba ambos problemas.

    En el primer caso, la actualización de las categorías de desempeño, debe venir acompañada de un plan sobré qué hacer con aquellos colegios más deficientes, considerando el cierre de ser necesario.

    En el segundo, si bien el proyecto de ley mencionado permite mantener indefinidamente el inmueble arrendado, conserva la proporcionalidad a las subvenciones y aportes estatales recibidos, como límites al canon de renta.

    Para la mantención y creación de nuevos establecimientos de calidad, urge rediseñar una estructura que fue pensada para otro escenario demográfico, así como también contar con mecanismos para cerrar aquellos establecimientos que no logren mejorar.

    Francisca Figueroa

    IdeaPaís

    Más sobre:EducaciónColegiosreformas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Lo más leído

    1.
    Maternidad subrogada

    Maternidad subrogada

    2.
    Modificación de la OGUC

    Modificación de la OGUC

    3.
    La casa de la memoria que no fue

    La casa de la memoria que no fue

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela