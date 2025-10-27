Crónica de un desastre anunciado

SEÑOR DIRECTOR:

Desde Metro S.A. han anunciado la pronta apertura y operación de la línea 7, cuya terminal oriente será la estación Estoril. Quiénes por ahí transitamos, conocemos el colapso vial que se genera casi a diario en horas punta.

Muchos urbanistas hemos advertido que la única forma de evitar el caos en ese punto para 2027 es optar por una de dos alternativas: construir un terminal intermodal que permita mitigar el impacto y organizar espacialmente ese sector, o bien extender dicha línea en al menos 2 o 3 estaciones adicionales.

Esperemos que las próximas autoridades en Transportes alcancen a evitar a tiempo el caos vial que ahí se generará.

Alejandro Sepúlveda Martin

Arquitecto