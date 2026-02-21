Cuba y el PC chileno

SEÑOR DIRECTOR:

Altos dirigentes del Partido Comunista de Chile, entre ellos el exdiputado Gutiérrez y el exalcalde Jadue, han señalado que quienes no den su respaldo absoluto a la revolución cubana y a la triste realidad que hoy vive Cuba, no pueden pertenecer a ese partido. Invito a los lectores a que lean las memorias del Ché Guevara y comprueben por sí mismos lo que aquel pensaba de los comunistas chilenos. Personalmente, prefiero no repetirlo en público.

Demetrio Infante Figueroa