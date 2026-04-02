Cuenca agotada

SEÑOR DIRECTOR:

Como señala en su carta don Rafael Ossandón, la subcuenca del Mapocho está agotada. Este problema se debe al crecimiento de la ciudad y su población, lo que obligó a complementar el caudal del río construyendo el canal San Carlos y con descargas provenientes del riego en las inmediaciones de Santiago, que luego se transformaron en aguas servidas y, posteriormente, en aguas servidas tratadas por la concesionaria Aguas Andinas, lo que la sociedad valora.

Cabe destacar que las aguas servidas tratadas que se descargan en el Mapocho —como ocurre en otras cuencas del país— sostienen su caudal hacia aguas abajo, permitiendo su reúso indirecto hasta la desembocadura. No se trata de un excedente, sino de un componente esencial para el equilibrio de la cuenca.

Coincidimos en que existe un problema estructural: hay menos agua disponible que la que se utiliza. Sin embargo, iniciativas como Retorno Maipo, impulsada por Aguas Andinas, no aumentan su disponibilidad, sino que redistribuyen la existente hacia la parte alta de la cuenca, con un alto grado de pérdida, afectando a la zona media, baja y costera.

Existen alternativas sostenibles, como reducir el 30% de aguas no facturadas, equivalente a la capacidad de un embalse El Yeso al año, generando mayor disponibilidad sin impactar la cuenca. Y, si como lo reconocemos todos, el problema es la escasez, no logramos nada redistribuyendo la miseria; debemos en cambio, disminuir las pérdidas.

La cuenca Maipo-Mapocho es un sistema continuo desde la cordillera hasta el mar. Cuidar ese equilibrio es clave.

Rodrigo Errázuriz Fernández

Presidente JJVV Tercera Sección río Mapocho

Francisco Sahli Cruz

Presidente Canal Las Mercedes

Pablo Sahli Illanes

Presidente Última Sección río Mapocho